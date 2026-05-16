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La visita di Sua Altezza Reale, la Principessa del Galles, nel territorio della provincia di Reggio Emilia si è conclusa con un sincero ringraziamento ai Carabinieri del Comando Provinciale. Prima di fare ritorno in Galles, la Principessa ha voluto stringere personalmente la mano a tutti gli operatori coinvolti, esprimendo gratitudine per il lavoro svolto. L‘operazione di sicurezza organizzata in occasione dell‘evento, che si è svolto il 13 e 14 maggio scorso, ha avuto esito ampiamente positivo e ha rappresentato un‘importante occasione per mettere in evidenza l‘eccellenza operativa dell’Arma. La gestione di questo servizio delicato è stata concepita con grande attenzione e competenza, garantendo un’armoniosa combinazione tra le necessarie misure di sicurezza e l’opportunità per Sua Altezza Reale di interagire liberamente con le realtà locali. Militari altamente qualificati dotati di specializzazioni specifiche sono stati impiegati per la pianificazione e l’attuazione del dispositivo di protezione, che si è dimostrato non solo efficace nel contrasto alle potenziali minacce, ma anche discreto e flessibile, permettendo alla Principessa di vivere serenamente ogni momento della sua visita.

L’illustre ospite britannica era giunta per approfondire dal vivo il celebre “Reggio Emilia Approach” al modello educativo. Particolare attenzione è stata dunque rivolta agli incontri nelle scuole d’infanzia primarie della provincia, dove è stata garantita la tranquillità dei bambini e del personale scolastico. A margine degli impegni istituzionali, la Principessa ha espresso un apprezzamento personale nei confronti dei Carabinieri per la professionalità e l’umanità dimostrate. Le sue parole di elogio hanno riguardato sia coloro che si sono occupati della pianificazione e del coordinamento sia gli addetti alla protezione ravvicinata. Tra questi, membri del Nucleo Investigativo, della Sezione Operativa della Compagnia di Guastalla, e una Stazione Carabinieri del territorio reggiano. L’evento ha ulteriormente sottolineato l’eccellenza dell’Arma dei Carabinieri nel settore della sicurezza per personalità ad alto rischio. Il personale impiegato in queste operazioni è formato attraverso un rigoroso percorso addestrativo curato dal Gruppo Intervento Speciale (G.I.S.), che garantisce ovunque sul territorio nazionale elevatissimi standard di efficienza, competenza e prontezza operativa. Il Colonnello Orlando Hiromi Narducci, Comandante Provinciale di Reggio Emilia, ha espresso i suoi complimenti e ringraziamenti al personale dell’Arma e al Maggiore Spinelli. Quest’ultimo si è distinto per la scrupolosità con cui ha ricoperto il ruolo di Ufficiale di Collegamento con le autorità britanniche durante tutta la visita, contribuendo al suo impeccabile svolgimento.