Ambiente, il riscaldamento globale riduce l’ossigeno nei fiumi di tutto il mondo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un nuovo studio ha rilevato che il riscaldamento globale sta provocando una perdita diffusa e persistente di ossigeno nei fiumi di tutto il mondo, mettendo a rischio gli ecosistemi d’acqua dolce.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, è stato condotto da un gruppo di ricerca guidato da ricercatori dell’Istituto di geografia e limnologia di Nanchino, sotto l’Accademia cinese delle scienze (NIGLAS).

I ricercatori hanno analizzato quasi 40 anni di dati provenienti da oltre 21.000 tratti fluviali in tutto il mondo. Hanno utilizzato sistemi avanzati di machine learning per monitorare i cambiamenti nei livelli di ossigeno tra il 1985 e il 2023.

I risultati sono preoccupanti. In media, i fiumi stanno perdendo ossigeno a un ritmo di 0,045 milligrammi per litro per decennio. Quasi l’80% dei fiumi studiati ha mostrato segni di deossigenazione.

I fiumi tropicali, cioè quelli situati tra 20 gradi sud e 20 gradi nord, inclusi molti in India, sono quelli che soffrono di più. Questo contraddice le precedenti aspettative secondo cui i fiumi ad alte latitudini sarebbero stati i più colpiti a causa dell’amplificazione del riscaldamento globale in queste regioni. Lo studio ha rilevato che i fiumi tropicali hanno già in partenza bassi livelli di ossigeno e stanno perdendo ossigeno più rapidamente. Questo li rende altamente vulnerabili a eventi estremi con bassi livelli di ossigeno, che possono uccidere pesci e altre forme di vita acquatica.

I ricercatori hanno rilevato che il calo della solubilità dell’ossigeno causato dal riscaldamento globale è la causa principale, responsabile di quasi il 63% della perdita di ossigeno. L’acqua più calda semplicemente non può trattenere tanto ossigeno quanto l’acqua più fredda. I cambiamenti nel metabolismo dell’ecosistema, che si riflettono nella temperatura, nella luce e nel flusso dell’acqua, hanno contribuito per un ulteriore 12% al calo.

Anche le ondate di calore svolgono un ruolo significativo. Lo studio ha rilevato che gli eventi di caldo estremo sono responsabili di quasi il 23% della deossigenazione globale dei fiumi, accelerando il tasso di perdita di ossigeno di 0,01 milligrammi per litro per decennio rispetto alle condizioni normali.

Lo studio ha inoltre rilevato che sia i flussi d’acqua molto bassi sia quelli molto elevati possono rallentare in parte la deossigenazione. Le condizioni di basso flusso hanno ridotto il tasso di deossigenazione di circa il 19% rispetto alle condizioni normali, mentre quelle di alto flusso lo hanno ridotto del 7%.

I ricercatori hanno avvertito che il calo dei livelli di ossigeno minaccia la biodiversità fluviale, mentre pesci e altri organismi faticano a sopravvivere in acque povere di ossigeno. Hanno esortato i responsabili politici ad agire, soprattutto nelle regioni tropicali, che hanno maggiore bisogno di strategie efficaci per contrastare le crisi di deossigenazione.

“Questo studio fornisce una base di riferimento indispensabile per comprendere e mitigare la perdita di ossigeno nei fiumi di tutto il mondo. Con il progredire del riscaldamento globale, proteggere il respiro dei nostri fiumi potrebbe diventare una delle maggiori sfide ambientali del nostro tempo”, ha dichiarato Shi Kun, ricercatore del NIGLAS.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).