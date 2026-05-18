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Martedì 19 maggio, ore 18 – Villa Griffone, via dei Celestini 1 I Marconi Days, le giornate organizzate dal Comune di Sasso Marconi per celebrare la memoria di Guglielmo Marconi e promuovere la riflessione sul contributo offerto dalla comunicazione alla crescita e sviluppo democratico dei territori, si chiudono domani, 19 maggio, con un evento dal titolo “Sintonizzati sul presente”, che ha come protagonista una tra le voci più autorevoli del giornalismo contemporaneo: Giovanna Botteri.

In un luogo fortemente simbolico come Villa Griffone, la residenza di Pontecchio dove il giovane Marconi effettuò i primi esperimenti di radiotelegrafia senza fili, Giovanna Botteri – giornalista, corrispondente dall’estero per i TG delle reti RAI e inviata sui principali scenari di guerra del panorama internazionale – porterà la sua testimonianza per approfondire un tema delicato e al centro dei Marconi Days 2026: il ruolo della comunicazione nella costruzione e trasmissione della memoria.

Dialogando con Luca Bottura – giornalista apprezzato dal grande pubblico anche nelle vesti di scrittore e autore televisivo – Giovanna Botteri darà vita a un confronto sul mestiere di giornalista oggi e sulla capacità della cronaca di trasformarsi in memoria collettiva e in strumento capace di aiutarci a comprendere la complessità del nostro tempo.

Una riflessione sul ruolo dell’informazione nel tempo delle grandi crisi globali e della comunicazione istantanea, partendo dall’esperienza personale di una professionista che ha saputo ridefinire il ruolo dell’inviata speciale abbinando rigore, autorevolezza e capacità di approfondimento.

L’incontro si chiuderà con la consegna a Giovanna Botteri del Premio “Città di Sasso Marconi” alla comunicazione da parte del sindaco Roberto Parmeggiani. L’evento si svolge alle ore 18 nell’Aula Magna di Villa Griffone (via dei Celestini 1, Pontecchio Marconi) ed è organizzato in collaborazione con la Fondazione Marconi, Ente che promuove la ricerca tecnico/scientifica e diffonde la conoscenza dell’opera dello scienziato. Ingresso libero e gratuito – Aperitivo finale.