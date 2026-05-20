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Sono stati ufficialmente consegnati lo scorso 18 maggio a San Felice sul Panaro i lavori di recupero della storica sede municipale di via Mazzini, lesionata dai sismi del 2012. A effettuare l’intervento è la ditta Bottoli Costruzioni srl di Mantova. L’aggiudicazione dei lavori, che dureranno circa due anni, è avvenuta in seguito alla procedura di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Bottoli Costruzioni si è aggiudicata la gara offrendo diverse migliorie, oltre a un ribasso pari all’8 per cento. L’opera costerà 5,5 milioni di euro di cui 4 finanziati con risorse del commissario delegato alla Ricostruzione e 1,5 finanziati dal Comune stesso. I lavori si erano interrotti nel 2022 in seguito al fallimento della ditta incaricata dell’intervento e si era reso necessario un complesso iter per sbrogliare la situazione e arrivare a bandire la nuova gara. Sotto il profilo architettonico verrà operata una riorganizzazione degli spazi interni del municipio per ottimizzarne la fruibilità sia per i cittadini che per il personale dipendente e amministrativo. Elemento di pregio sarà la reinterpretazione della perduta scala ottocentesca: una struttura moderna in metallo e vetro con gradini in pietra di Prun, capace di dialogare con le preesistenze storiche. Dal punto di vista impiantistico sarà operato un vero e proprio salto di qualità per costruire nuovi impianti elettrici e termo idraulici in linea con le attuali tecnologie, ispirati a un contenimento dei consumi, a un uso maggiormente efficiente ed efficace dell’energia e a impiegare tecnologie sempre più sicure.