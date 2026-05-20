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Ad un anno di distanza, torna l’appuntamento con la Festa dello Sport, che si terrà nell’intera giornata di domenica 24 Maggio nell’area esterna del Pala AEB.

Il programma dell’edizione 2026 amplia i confini dell’iniziativa: la festa inizia con la biciclettata “Pedalando dal Pala al Parco: lo sport a due ruote”, in collaborazione con la Società Ciclistica di Cavriago.

Un appuntamento che testimonia l’affetto del territorio di Cavriago per la bicicletta, già celebrato nella Due Giorni a Due Ruote del 13 e 14 Marzo e nella Biciclettata Resistente del 19 Aprile. Dopo una pausa pranzo offerta dal circolo ARCI iCaRe, iniziano le prove aperte delle discipline sportive, a cura delle associazioni e società partecipanti: tra le novità, il football americano (ASD Hogs, di Reggio Emilia) e la possibilità di sperimentare l’arrampicata sportiva su una parete mobile (a cura del gruppo CAI Cani Sciolti). Alle 17 avverrà l’annuale premiazione di atleti, atlete e squadre del territorio distintesi per i traguardi sportivi, in presenza delle autorità locali.

“L’importanza dello sport, nella vita quotidiana dei giovani è ormai una certezza.” dichiara il Vice Sindaco Matteo Franzoni “È essenziale. Questo è il dato, assodato, da cui siamo partiti anche quest’anno nell’organizzare una giornata che vuole mettere al centro l’attività sportiva e tutti coloro che garantiscono che fare sport a Cavriago sia un’opportunità di crescita per tutti e tutte. Per le famiglie e il Comune, promuovere lo sport significa investire nella crescita armoniosa dei ragazzi, creando ambienti stimolanti che incoraggino la pratica regolare e il rispetto reciproco. Grazie al lavoro delle associazioni sportive del territorio lo sport favorisce l’inclusione e il senso di appartenenza, riducendo il rischio di isolamento sociale e promuovendo il rispetto delle diversità. Domenica 24 maggio staremo insieme, i ragazzi e le ragazze potranno sperimentare varie attività tra cui, per la prima volta, grazie alla collaborazione del CAI Cani Sciolti, l’arrampicata sportiva su una parete mobile.”

La festa dello sport si concluderà alle ore 20. Tutte le iniziative della giornata sono gratuite. Il programma completo della giornata è disponibile sul sito del Comune di Cavriago.

Programma

Ore 9 Pedalando dal Pala al Parco. Lo sport a due ruote. Ritrovo davanti al palazzetto dello sport e partenza della biciclettata organizzata da Società Ciclistica Cavriago. L’itinerario, di circa 8 Km, prevede il raggiungimento del parco dello Sport e ritorno. Presentarsi con la propria bicicletta. L’utilizzo del casco è obbligatorio.

Ore 12 Pranzo Sportivo. Pranzo offerto dal circolo ARCI iCaRe, presso la loro sala polivalente.

Ore 14 Prove aperte delle discipline sportive nell’area esterna del Pala AEB

Saranno presenti:

circolo ARCI iCaRe (bocce, presso la bocciofila del circolo)

polisportiva iCaRe (basket, volley, pattinaggio, pista polivalente ed area esterna)

Bisibudo (Judo, sala polivalente del circolo ARCI iCaRe)

Koryukan (Karate, all’interno del palazzetto dello sport)

Podistica Cavriago (corsa, percorso ciclopedonale del parco del palazzetto)

Hogs (football americano e flag football, campo da calcio del parco del palazzetto)

CAI “cani sciolti” (arrampicata, parete mobile di fronte al palazzetto)

All Inclusive (giochi motori inclusivi, viale antistante il palazzetto)

Ore 17 Premiazione atleti delle società e associazioni sportive del territorio, alla presenza delle autorità locali.

Ore 20 termine delle attività

Per tutta la giornata sarà aperto il servizio ristorazione presso il circolo ARCI iCaRe