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Dai progetti sull’aerospazio agli incontri con rappresentanti delle istituzioni e del mondo di ricerca, imprese e università. Spazia fra questi temi il progetto “In Cammino con la Svizzera” al centro dell’incontro in Regione tra il vicepresidente, Vincenzo Colla, e l’ambasciatore di Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti, accompagnato dal console generale di Svizzera a Milano, Stefano Lazzarotto.

Il progetto, realizzato dall’Ambasciata di Svizzera in Italia con la collaborazione del Consolato generale di Svizzera a Milano, porterà l’ambasciatore Roberto Balzaretti nelle regioni italiane per iniziative su innovazione, sostenibilità e rapporti con l’Europa.

Nel corso del confronto in Regione sono stati affrontati i principali ambiti di interesse comune, in particolare nel settore dell’aerospazio e della ricerca, anche nel quadro di ulteriori rapporti di collaborazione con imprese, centri di ricerca, università e organismi di supporto all’innovazione attivi nel settore spaziale e aeronautico in Svizzera.

Con l’obiettivo, ha ricordato il vicepresidente, di promuovere la filiera regionale dell’aerospazio e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna presso qualificati stakeholder svizzeri, valorizzando competenze, tecnologie e capacità industriali.

Oltre all’incontro con il vicepresidente, l’ambasciatore si è recato in visita presso il Tecnopolo DAMA, e ha avuto colloqui con l’università di Bologna e con rappresentanti del consorzio Anser dedicato all’aerospazio e promosso dalla Regione.