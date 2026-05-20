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Dal 29 al 31 maggio 2026, Modena ospiterà uno dei momenti più significativi per l’alpinismo e l’associazionismo italiano: l’Assemblea Nazionale dei Delegati del Club Alpino Italiano (CAI).

L’evento, che si terrà presso il Forum Monzani, vedrà la partecipazione di oltre 700 delegati provenienti da tutta Italia per discutere le linee guida future del Sodalizio in una grande occasione di confronto sulle scelte che orienteranno il futuro dell’Associazione.

L’Assemblea si inserisce in un programma più ampio di promozione del territorio, che vedrà la città trasformarsi in una vera “Cittadella della Montagna” grazie al Modena CAI Village presso i Giardini Ducali.

“Ospitare l’Assemblea Nazionale è un onore dopo aver festeggiato nel 2025 i 150 anni della Sezione di Modena,” commentano gli organizzatori.

“È l’occasione per ribadire il legame indissolubile tra la pianura e le terre alte, difendere e diffondere i valori della Montagna e riscoprire l’ambiente naturale”.

L’evento vanta partnership di alto valore con diverse eccellenze Nazionale e del territorio Modenese e si svolge in concomitanza con il Motor Valley Fest, Moodna Park Festival e Togo: creando un ponte unico tra l’eccellenza motoristica, il divertimento, l’inclusione e la passione per la natura.

Per maggiori informazioni: Sito web: www.cai.mo.it