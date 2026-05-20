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Con le attivazioni di questa settimana salgono a 12 gli ambulatori AFT di Medicina Generale, a livello metropolitano, aperti dalle 8 alle 20, almeno 6 giorni su 7, per rispondere ai bisogni di base indifferibili dei cittadini.

Hanno iniziato ieri la loro attività l’ambulatorio AFT di Valsamoggia, a Bazzano, e quello di San Giovanni in Persiceto, in seguito all’inaugurazione della Casa della Comunità e dell’Ospedale di Comunità, mentre a Bologna, apre le porte oggi, 20 maggio, l’ambulatorio AFT della Casa della Comunità Porto-Saragozza.

A Bologna sono già attivi gli Ambulatori AFT nelle Case della Comunità Pilastro, Reno e Mengoli, a cui si aggiungerà anche l’ultimo, nella Casa della Comunità Savena-Santo Stefano, di nuova costruzione, i cui lavori sono in via di conclusione. Verrà, così, assorbita l’attività dei due CAU cittadini inseriti all’interno di contesti ospedalieri: dal 16 maggio non è più attivo quello presso il Policlinico di Sant’Orsola e dal 23 maggio cesserà l’attività quello presso l’Ospedale Maggiore.

Oltre a quelli della città di Bologna, gli ambulatori AFT già attivi si trovano nelle Case della Comunità di Baricella, Calderara, Castenaso, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa.

Negli Ambulatori AFT lavorano i Medici di Ruolo Unico dell’assistenza primaria, già Medici di Medicina Generale. Questi professionisti, assieme alla Continuità Assistenziale, garantiscono ai cittadini assistenza primaria sette giorni su sette, 24 ore su 24. A loro possono rivolgersi i pazienti per bisogni di assistenza primaria non differibili.

All’interno degli Ambulatori i Medici svolgeranno le attività consuete della Medicina Generale e della Continuità Assistenziale e avranno a disposizione per svolgere la visita ai pazienti alcune strumentazioni di diagnostica di base. Il medico dell’Ambulatorio AFT a fine visita redigerà un referto, che sarà a disposizione sul Fascicolo Sanitario Elettronico dell’assistito/a e del Medico di scelta, al fine di garantire una presa in carico coordinata e coerente.

Si ricorda che i cittadini residenti o con domicilio sanitario continueranno ad avere come primo riferimento il proprio Medico di scelta e i Medici a lui collegati in “rete”. Nel caso non sia disponibile il proprio Medico, il cittadino potrà recarsi all’ambulatorio AFT (così come al CAU) più vicino a casa.

È una sanità territoriale più vicina e disponibile tutti i giorni, con attività sanitaria distribuita settimanalmente nell’arco delle 24 ore (attività medica h 24, 7 giorni su 7 per alcune Case della Comunità maggiori e h 12, 6 giorni su 7 per quelle spoke, più piccole, in integrazione con l’attività infermieristica presente). È quanto previsto dal DM 77/2022, cui concorre il modello di assistenza medica primaria strutturato attraverso le Aggregazione Funzionali Territoriali (AFT), grazie all’Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale.

Assieme al nuovo modello della Medicina Generale, sono in via di attivazione 5 Ospedali di Comunità: il primo a Bologna, è già attivo presso il Padiglione 1 del Policlinico di Sant’Orsola in via Palagi.

Un servizio di integrazione ospedale-territorio e di continuità delle cure, per rispondere ai bisogni di pazienti fragili con bisogni clinici non urgenti o gravi ma che necessitano, anche sul piano socio-sanitario, di un’assistenza continuativa con ricoveri brevi e mirati, gestiti dal personale delle Professioni Sanitarie, assieme ai Medici di Ruolo Unico di assistenza primaria.

Dati di attività degli Ambulatori AFT a oggi

Ad oggi sono state accolte complessivamente nel territorio aziendale 526 persone.

Nel 96% il percorso si è concluso all’interno dell’attività ambulatoriale; solo nel 4% dei casi è stato necessario l’invio ad altra struttura sanitaria. La maggioranza dei pazienti che hanno effettuato accesso all’Ambulatorio AFT ha un’età compresa tra 18-64 anni; nell’10% dei casi età tra 65 e 74 anni, nel 20% oltre 75 anni.

Tra i principali motivi dell’accesso, quadri clinici caratterizzati da sindromi da raffreddamento, mal di gola, prurito, arrossamento o tumefazione della cute, nausea o vomito ripetuti, febbre.