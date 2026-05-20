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Controlli mirati e predisposti per il contrasto alle irregolarità nella circolazione stradale e all’utilizzo di documenti contraffatti. È quello che si prefigge la Polizia Locale, impegnata nell’ambito delle attività di sicurezza stradale sul territorio cittadino. E anche nel corso del mese di maggio non sono mancati i sequestri e le denunce, come nel caso di due interventi distinti.

Nel primo episodio, gli agenti del reparto territoriale Navile hanno fermato un’auto con un uomo di 23 anni a bordo. Dopo l’accurato controllo dei documenti, è emerso che la patente di guida esibita dall’uomo era falsa, procedendo così al sequestro penale del documento e alla denuncia in stato di libertà per i reati di falso materiale e uso di documenti falsi. Nei confronti del conducente, inoltre, sono scattate le sanzioni per guida senza patente, con conseguente fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, e per gli pneumatici non conformi montati sul veicolo.

Anche nel caso del secondo intervento, qualche giorno dopo, il conducente che si è imbattuto negli agenti della Polizia Locale del reparto Navile, ha mostrato una patente di guida falsa. All’uomo di 32 anni che si trovava al volante dell’auto, è toccata la stessa sorte dell’altro conducente, cioè sequestro penale del documento e denuncia in stato di libertà per guida senza patente, con conseguente fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e relativa sanzione.