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La tiroide regola funzioni essenziali del nostro organismo, influenzando energia, metabolismo, equilibrio ormonale e benessere generale. Stanchezza persistente, variazioni di peso, palpitazioni, difficoltà di concentrazione e alterazioni dell’umore possono essere segnali di un malfunzionamento della tiroide.

Per approfondire il ruolo di questa ghiandola e comprendere quando è utile rivolgersi a uno specialista, giovedì 21 maggio 2026, alle 18.00, al Mercato Campagna Amica della Ghirlandina (in piazza Matteotti 7 a Modena) è in programma l’incontro “Gli equilibrismi della tiroide” nel corso del quale il Dottor Del Monte, endocrinologo presso Hesperia Hospital, approfondirà il ruolo della tiroide, il suo impatto sull’equilibrio ormonale e sul metabolismo, i sintomi più frequenti, i principali disturbi tiroidei e l’importanza di corretti stili di vita per mantenere il benessere dell’organismo.

L’appuntamento rientra del progetto “Un medico tra la gente”, il ciclo di incontri promossi da Hesperia Hospital Modena in collaborazione con il patronato Epaca di Coldiretti per diffondere la cultura della tutela della salute, prevenzione e sana alimentazione.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati.