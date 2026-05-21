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Il 26° Concours d’Elegance Trofeo Salvarola Terme, in programma domenica 31 maggio, celebra la bellezza senza tempo delle auto d’epoca di alta gamma, autentici capolavori di stile, ingegneria e storia.

Le classi in concorso saranno in totale 12, ben 8 saranno quelle dedicate alla Carrozzeria Touring. Accanto alle classi riservate a Touring, concorreranno anche modelli d’alta gamma di tutti i marchi prodotti fino al 1995, icone che hanno segnato un’epoca, per un totale di 63 auto in concorso.

Per gli equipaggi partecipanti è previsto nella giornata di sabato 30 maggio un pacchetto turistico che li condurrà alla scoperta non solo dei motori, ma anche delle eccellenze enogastronomiche, naturalistiche, artistiche e del benessere termale nel modenese.

Programma di domenica 31 maggio

La giornata a Salvarola Terme inizia con l’esposizione ufficiale delle vetture partecipanti, suddivise per classe sul ‘Green Carpet’, pronte a farsi ammirare dal pubblico ed esaminare dalla prestigiosa Giuria.

A partire dalle ore 10:00 a Salvarola Terme le autovetture sfileranno davanti al Comitato d’Onore nella splendida cornice liberty delle Terme Antiche, regalando agli ospiti uno dei momenti più eleganti e suggestivi della manifestazione. Nel corso dell’evento sarà inoltre realizzato uno speciale annullo filatelico dedicato al Concorso. Al termine si svolgerà il pranzo a Salvarola Terme dove la cucina tradizionale emiliana, con i suoi sapori autentici, accompagnerà questo piacevole momento conviviale.

Nel pomeriggio il Concours raggiungerà il cuore del Motor Valley Fest, in Piazza Roma a Modena, per il gran finale della manifestazione: la cerimonia di premiazione dei vincitori di Categoria e la proclamazione della Best of Show 2026, alla quale verranno consegnati il prestigioso Trofeo Salvarola Terme, realizzato dall’artista modenese Alessandro Rasponi, e la Targa Città di Modena.

Classi in Concorso

Carrozzeria Touring – Le eleganti senza tempo

Carrozzeria Touring – Le Coupé Alfa del dopoguerra

Carrozzeria Touring – Le intramontabili 3500 GT

Carrozzeria Touring – Le Aston vestite da noi

Carrozzeria Touring – Le Flaminia aperte

Carrozzeria Touring – Le Flaminia chiuse

Carrozzeria Touring – Le Alfa spider

Carrozzeria Touring – Le ultime sportive

Le vetture per la famiglia

Le Ferrari

Capelli al vento

Le sportive

Oltre alle 63 auto in concorso sarà possibile ammirare ospiti d’eccezione, Fuori Concorso:

Dalla Collezione Righini: Auto Avio Costruzioni 815 del 1940 prima auto costruita da Enzo Ferrari

Dal Museo di Arese (Milano): Alfa Romeo Touring Disco Volante modello 1900 c52 del 1952

Da Ferrari SpA: un’auto Ferrari …..sarà una sorpresa…….

Tra le tante vetture di altissimo livello in Concorso da ammirare una delle due Aston Martin DBS prototipi costruiti dalla Carrozzeria Touring. Furono costruiti solo due prototipi, uno con guida a destra e uno con guida a sinistra. Questa Aston Martin, la seconda ad essere costruita, fu esposta al Salone di Earls Court del 1966, al Salone di Parigi e successivamente al Salone di New York del 1967, prima di essere venduta a un cliente privato.