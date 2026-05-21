Il Lions Club Castel D’Aiano Francesco Rizzoli ha organizzato una serata di beneficenza denominata “Un Pulmino per Amico”, per supportare l’acquisto di un pulmino destinato a garantire alle persone con disabilità e fragilità un accesso più equo alle esperienze sportive e sociali.
L’iniziativa è in programma giovedì 28 maggio alle 20:00 presso il Golf Club Siepelunga
Via Siepelunga, 56/4 a Bologna.
La serata sarà arricchita dalla straordinaria partecipazione di Franco Trentalance e del duo Dondarini – Dalfiume.
Nel corso dell’evento si terrà inoltre un’asta di beneficenza, con battitore della serata Daniele Carella. Dj Set: Alessandro Carella.
Un’occasione unica per condividere una serata piacevole contribuendo concretamente a un progetto di valore per la comunità.
Costo di partecipazione e apericena:
40 € a persona
Gratuito per i bambini fino ai 12 anni
Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione.
Una volta effettuato il bonifico, si richiede di inviare la ricevuta all’indirizzo:
clublionscasteldaiano@gmail.com. La prenotazione sarà confermata solo dopo la ricezione del pagamento.
Per ulteriori informazioni
📞 Cellulare: 353 4964816 📧 Email: clublionscasteldaiano@gmail.com