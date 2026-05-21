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È indetto per l’intera giornata di venerdì 29 maggio 2026 uno sciopero generale nazionale del personale di tutti i settori pubblici e privati proclamato dalle Associazioni Sindacali Usi Cit, Cub, Sgb, Adl Varese e Si Cobas con l’adesione delle Associazioni Sindacali Usi 1912, Sbm, Fisi, Fi-si.

Nel rispetto del diritto di sciopero, nella giornata saranno garantite, secondo le disposizioni normative vigenti, le prestazioni riferite all’assistenza sanitaria d’urgenza, comprese le prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, di supporto all’espletamento dell’attività di emergenza-urgenza.