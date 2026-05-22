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Lunedì 25 maggio ai Giardini ducali si terranno le celebrazioni per il 166° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia locale di Modena: un evento nel cuore della città a cui, insieme ad autorità, volontari, cittadini del Controllo di vicinato, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Dalle 9.30 e fino alle 13, nell’area espositiva allestita nel corridoio centrale dei Giardini (con ingresso da via Cavour) e di fronte alla palazzina Vigarani, i visitatori potranno conoscere l’Unità cinofila e vedere mezzi e strumentazioni tecnologiche in dotazione alla Polizia locale, come vetture e motocicli di servizio, il furgone Infortunistica, gli strumenti di controllo della circolazione e il sistema di videosorveglianza mobile Cerbero. Ad accompagnare i cittadini alla scoperta delle dotazioni saranno gli stessi operatori della Polizia locale, a disposizione per spiegazioni ed informazioni.

Nell’area espositiva sarà presente anche l’Ufficio mobile della Polizia locale con materiali informativi relativi al Controllo di vicinato. In distribuzione anche opuscoli con consigli e raccomandazioni contro le truffe e i raggiri, il corretto utilizzo dei monopattini e delle biciclette. All’iniziativa parteciperanno inoltre il Gruppo volontari di Protezione civile e le associazioni di volontariato convenzionate con la Polizia locale, con un proprio stand. Particolare attenzione sarà rivolta alla sicurezza stradale, con un’area a cura dell’Osservatorio regionale per l’educazione stradale con dispositivi a tema per sensibilizzare alla guida responsabile, una postazione gestita dagli operatori di Polizia locale con etilometro per sottoporsi volontariamente al test e simulatore di guida per capire i rischi della guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

Alle 11 prenderà il via il momento celebrativo, alla presenza delle autorità civili e militari cittadine e regionali, di rappresentanti dei Corpi di Polizia locale della provincia e con l’accompagnamento musicale degli allievi del Liceo Sigonio. Ad aprire la cerimonia saranno gli interventi del sindaco Massimo Mezzetti, dell’assessora alla Sicurezza urbana integrata, Polizia locale e Coesione sociale Alessandra Camporota e del comandante della Polizia locale Alberto Sola. A seguire, diversi operatori del Corpo riceveranno gli encomi del sindaco e gli elogi del comandante.

In concomitanza con la cerimonia per l’Anniversario del Corpo, si svolgerà inoltre l’evento conclusivo delle attività di Educazione stradale condotte da un nucleo dedicato (formato da un ispettore e 20 agenti) negli istituti scolastici cittadini di ogni grado: dalle scuole d’infanzia agli istituti superiori. Alla festa sono invitati anche bambini e ragazzi coinvolti nei percorsi infoeducativi durante l’anno scolastico 2025/2026.

Per l’occasione, nella mattinata di lunedì 25 maggio gli uffici del Comando di via Galilei, del centro storico e del Quartiere 2 resteranno chiusi al pubblico. Restano operativi i servizi esterni d’emergenza.