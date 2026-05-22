Cina, a Shenzhen la Fiera internazionale delle industrie della cultura

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 22esima edizione della Fiera internazionale delle industrie culturali della Cina (Shenzhen) è stata inaugurata ieri nella metropoli di Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

L’evento di cinque giorni, dedicato allo sviluppo dell’industria culturale, ha richiamato 6.312 espositori, sia online che in presenza, con oltre 120.000 prodotti culturali in mostra.

Quest’anno, per la prima volta, la fiera ha allestito un’area espositiva dedicata alle economie dell’APEC, presentando i risultati raggiunti dalla regione dell’Asia-Pacifico nel turismo culturale. In mostra anche prodotti tipici regionali, prodotti culturali e creativi ispirati al patrimonio culturale immateriale e specialità gastronomiche locali.

A novembre, Shenzhen ospiterà la 33esima Riunione dei leader economici dell’APEC.

Un’altra area espositiva, istituita per la prima volta, è dedicata all’e-commerce transfrontaliero. Riunisce decine di imprese del settore con l’obiettivo di agevolare gli scambi transfrontalieri nell’industria culturale e offrire nuovi canali per portare i prodotti culturali sui mercati internazionali.

In totale, sono stati allestiti otto padiglioni presso il Centro congressi ed esposizioni di Shenzhen, tra cui uno dedicato all’innovazione dell’industria culturale nella Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao.

Istituita nel 2004, la fiera è diventata uno dei principali eventi culturali in Cina e un’importante piattaforma per accompagnare la cultura cinese sui mercati globali.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-