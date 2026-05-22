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Domenica 24 maggio, alle 16:00 presso la Sala 1° piano del Centro Polivalente a Limidi di Soliera – via Papotti n. 18 -, ritornano Guido e Tino, “I 2 CIOCAPIAT”: si esibiranno nel loro un divertente spettacolo per tutti “A tal digh mè” composto da scenette, dialoghi, monologhi e soprattutto musica e canzoni. Un’occasione per passare una domenica in piacevole compagnia facendo alcune risate!

Si evidenzia che la performance della compagnia carpigiana è interamente in dialetto, ben comprensibile da chi conosce un dialetto emiliano.

Al termine sarà offerto un piccolo rinfresco a tutti i presenti.

L’evento fa parte del programma di Incontri Culturali, tutti con ingresso libero e gratuito (senza necessità di prenotazione), organizzati dal Gruppo Cultura del CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI, col contributo della Fondazione Campori di Soliera (Modena).

Con questa iniziativa si conclude in allegria il programma degli eventi della primavera 2026 che hanno avuto un alto gradimento da parte del pubblico.

La programmazione riprenderà in autunno, il 2 ottobre 2026 presso la Sala 1° piano del CENTRO POLIVALENTE a LIMIDI, con una conferenza del noto divulgatore carpigiano Alfonso Cornia sui cambiamenti climatici.

Il Centro Polivalente di Limidi ringrazia tutti i partecipanti alle iniziative e tutti coloro che hanno collaborato alla loro riuscita.