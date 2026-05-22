<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Più di 80 delegati, esperti di tematiche di sostenibilità ambientale degli aeroporti europei, si sono riuniti a Bologna per l’ACI EUROPE Environmental Strategy Committee Meeting, uno dei principali momenti di confronto internazionale tra aeroporti, istituzioni e stakeholder del settore Aviation sulle sfide ambientali e climatiche che interessano il comparto.

Organizzato da ACI EUROPE, l’associazione di categoria che riunisce oltre 600 aeroporti in 55 Paesi, ed ospitato da Aeroporto di Bologna, l’incontro, che ha cadenza semestrale, ha l’obiettivo di condividere best practice, sviluppare strategie comuni e accelerare la transizione verso un trasporto aereo sempre più sostenibile.

Nel corso delle due giornate di lavori, i partecipanti hanno affrontato temi chiave per il futuro del settore, tra cui la decarbonizzazione degli aeroporti, i progressi del programma Airport Carbon Accreditation, la gestione del rumore e le politiche europee legate al pacchetto Fit for 55 (l’insieme di proposte legislative per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030) oltre agli sviluppi normativi su carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF).

Ampio spazio è stato dedicato anche a tavoli tecnici e gruppi di lavoro su argomenti strategici come:

• finanza verde e modelli di investimento sostenibile,

• economia circolare negli aeroporti,

• adattamento ai cambiamenti climatici e resilienza delle infrastrutture,

• nuove tecnologie energetiche e aeromobili a basse emissioni.

Tra i momenti centrali del meeting, una sessione di approfondimento è stata dedicata al confronto su soluzioni operative e tecnologie di mitigazione, un focus sulle strategie per costruire aeroporti resilienti agli impatti del cambiamento climatico e una sessione dedicata agli aggiornamenti sulle politiche europee e alle prospettive future del settore, a conferma del ruolo centrale di ACI EUROPE come associazione di riferimento per il coordinamento e l’innovazione in ambito ambientale nel sistema aeroportuale.

Il programma ha inoltre incluso momenti di confronto tra i partecipanti per condividere esperienze e sfide in un settore che, solo in Europa vale il 5% del PIL.

“Ospitare l’Environmental Strategy Committee ha rappresentato per l’Aeroporto di Bologna un’importante opportunità per contribuire attivamente al dibattito europeo sulla sostenibilità del trasporto aereo – un tema sempre più centrale per lo sviluppo del settore e per il rapporto con i territori”, ha sottolineato Tomaso Barilli, Sustainability Manager di Aeroporto di Bologna e Chairman del gruppo tecnico dal 2025.

Durante la due giorni di lavori, i partecipanti hanno anche potuto visitare la città di Bologna e apprezzare l’offerta culturale, artistica e gastronomica del territorio.