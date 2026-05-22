Mercoledì 20 maggio Casa Corsini, polo dell’innovazione e della formazione del Comune di Fiorano Modenese, ha ospitato alcuni docenti provenienti da Vila-real, in Spagna, in visita nell’ambito del progetto culturale ed educativo attivato dall’Istituto comprensivo Francesca Bursi.
Il progetto, che nei mesi scorsi ha coinvolto gli studenti italiani della scuola media di Spezzano e i coetanei della Fundación Flors di Vila-real, in Spagna, in un’esperienza di scambio tra famiglie, scuola e territorio, è proseguito in questi giorni con una fase dedicata all’osservazione e al confronto tra docenti su pratiche e approcci educativi. Gli insegnanti delle scuole partner si sono confrontati su materiali e modalità di insegnamento, attraverso momenti di osservazione diretta e dialogo.
La visita a Casa Corsini ha offerto l’occasione ai docenti spagnoli di conoscere da vicino un contesto utilizzato dalle scuole del territorio e dalla comunità fioranese per attività educative e laboratoriali STEM.
Durante la visita, accompagnati da educatori interni e professionisti, hanno potuto osservare come strumenti di fabbricazione digitale e progettazione vengano utilizzati in percorsi rivolti a bambini e ragazzi, anche nelle attività del FabLab Junior. E’ stato un momento di confronto su pratiche didattiche e strumenti che mettono al centro l’apprendimento attraverso il fare, in relazione tra scuola e territorio.
L’intera iniziativa di scambio è stata possibile anche grazie al sostegno del Comune di Fiorano Modenese e di Modula Spa che ha curato gli aspetti logistici del progetto per gli studenti.
Un’esperienza che lascerà il segno nelle comunità scolastiche dell’I.C. Bursi e della Fundación Flors e che ha arricchito tutti i partecipanti non solo dal punto di vista didattico, ma anche umano, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza a una comunità europea e internazionale sempre più aperta al dialogo e all’incontro tra culture.