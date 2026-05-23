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Nell’ambito di una intensificazione del controllo del territorio disposta dal Questore di Modena, Lucio Pennella, nel pomeriggio di ieri sono stati effettuati mirati servizi straordinari di prevenzione e contrasto al crimine diffuso con particolare attenzione ai reati predatori, all’immigrazione clandestina e allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel comune di Castelfranco Emilia.

Le attività hanno visto l’impiego di pattuglie della Polizia di Stato, con il concorso della Polizia Locale e il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine.

I servizi, attuati anche attraverso pattugliamenti appiedati e posti di controllo lungo le principali arterie stradali in entrata e uscita dalla città, hanno interessato tutto il centro cittadino.

In via Martiri sono stati fermati per un controllo di Polizia due cittadini marocchini di 50 e 44 anni, risultati irregolari sul Territorio Nazionale e pertanto denunciati per il reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia.

Complessivamente sono state identificate 72 persone, di cui 29 cittadini stranieri. Effettuate verifiche, estese agli avventori, presso alcuni esercizi pubblici.

Elevate 4 sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada in quanto alla guida di veicoli con revisione scaduta.