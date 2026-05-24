<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna in giornata è intervenuto in provincia di Reggio Emilia per una ricerca e recupero di un escursionista con perdita di orientamento nei pressi del sentiero 625 che da Casalino si sviluppa verso i Prati di Sara, sul monte Cusna.

Erano due amici in escursione quando si sono separati e uno è finito fuori sentiero: l’amico, preoccupato, non vedendolo arrivare ha attivato i soccorsi. Sul posto sono giunti i tecnici della stazione monte Cusna che hanno iniziato a battere la zona, uno di questi con la moto fuoristrada. Poco dopo il disperso, 28enne, è stato ritrovato, affaticato e stanco ma senza problematiche sanitarie. Il giovane è stato poi portato a Ligonchio, dove erano presenti anche la Croce verde Alto Appennino di Busana e i Carabinieri.