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Sabato 23 maggio, presso Villa Cuoghi, la vicesindaco Monica Lusetti, con gli assessori Luca Busani ed Elisa Ferrari, hanno consegnato i kit “Benvenuti!” alle famiglie dei bambini fioranesi, nati o adottati, tra il 16 ottobre 2025 e il 15 aprile 2026.

Un’azione di accoglienza avviata nel 2023 e che prosegue come segno di attenzione per bambini e genitori.

Il kit contiene informazioni utili sui servizi pubblici e privati presenti sul territorio, accessibili tramite un QR code, un dispositivo di sicurezza per il trasporto dei bambini in auto, alcuni prodotti selezionati per la prima infanzia, buoni sconto offerti da attività locali e una lettera di benvenuto firmata da Sindaco e vicesindaco. Il tutto in una busta di carta realizzata dai ragazzi della cooperativa Gulliver, che hanno anche assemblato il kit.

L’evento è stata anche l’occasione per fare conoscere ai neo genitori gli spazi del Centro per le famiglie a Villa Cuoghi.

“La consegna di questo kit di benvenuto rappresenta per noi non solo un gesto simbolico, ma un momento importante in cui l’Amministrazione incontra personalmente i neogenitori, li accoglie nel percorso della genitorialità e presenta i servizi dedicati alle famiglie presenti sul territorio. – ha sottolineato Monica Lusetti, assessora alle Famiglie e conciliazione – Vogliamo che mamme e papà si sentano parte di una comunità vicina, capace di accompagnarli nella crescita del bambino e di sostenerli attraverso una rete di servizi e opportunità. Da un paio d’anni il Centro per le Famiglie, che ringrazio, arricchisce questo incontro con un piccolo momento di gioco dedicato alla fascia 0-12 mesi. Un grazie anche agli sponsor che aderiscono all’iniziativa offrendo sconti e agevolazioni nelle proprie attività, insieme alla nostra farmacia comunale.”

Chi non fosse riuscito a partecipare alla consegna del kit “Benvenuti!” può telefonare alla Segreteria del Sindaco per prendere accordi per il ritiro.