<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

La città di Bologna torna ad avere un collegamento diretto con Berlino. A partire dal prossimo novembre Eurowings, compagnia del Gruppo Lufthansa, attiverà la nuova tratta tra il capoluogo emiliano-romagnolo e la capitale tedesca con fino a quattro voli settimanali. Ad annunciarlo l’Aeroporto Marconi di Bologna: un nuovo collegamento che andrà a rafforzare una direttrice considerata strategica sia per il traffico turistico sia per quello economico e internazionale, consolidando ulteriormente il sistema delle connessioni europee dello scalo bolognese.

“Il nuovo collegamento tra Bologna e Berlino rappresenta una notizia importante per l’Emilia-Romagna e un primo risultato concreto del lavoro sviluppato in questi mesi per rafforzare le connessioni internazionali del territorio- afferma l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni-. Un annuncio che arriva subito dopo Routes Europe Rimini, appuntamento strategico per il settore aeroportuale europeo, a conferma della capacità dell’Emilia-Romagna di dialogare con i principali operatori del trasporto aereo internazionale e di attrarre nuove opportunità di collegamento per cittadini, imprese e turismo. Berlino rappresenta una delle principali capitali europee dal punto di vista economico, turistico e culturale e il rafforzamento di questa direttrice assume un valore strategico per tutto il territorio regionale- prosegue l’assessora-. Significa consolidare i rapporti con un mercato internazionale di primo piano, sostenere la crescita dei flussi turistici e business e rafforzare ulteriormente il ruolo di Bologna e dell’Emilia-Romagna come nodo sempre più centrale nelle connessioni europee. È anche la conferma della validità del lavoro che la Regione sta portando avanti insieme agli aeroporti regionali, ai vettori, e ai partner istituzionali per costruire un sistema aeroportuale integrato, competitivo e capace di accompagnare la crescita internazionale dell’Emilia-Romagna”.

“L’avvio di questo volo- commenta l’amministratore delegato di Aeroporto di Bologna, Nazareno Ventola- è il primo risultato concreto degli incontri effettuati dal team Business Aviation dell’Aeroporto di Bologna in occasione di Routes Europe Rimini ed è il frutto di un lavoro intenso e altamente produttivo svolto insieme ai partner istituzionali. Un ringraziamento sincero va infatti alla Regione Emilia-Romagna, ad Apt Servizi Emilia-Romagna e in particolare all’Assessora Regionale al Turismo Roberta Frisoni, per l’impegno e la qualità delle relazioni sviluppate durante l’evento, che hanno contribuito in modo determinante al raggiungimento di questo importante traguardo. Il volo per Berlino è particolarmente importante per il nostro territorio, perché rafforza i collegamenti con la Germania, sia in ottica business che in ottica leisure. Si rafforza inoltre la partnership con Eurowings che già oggi da Bologna propone collegamenti diretti con Colonia/Bonn e Düsseldorf”.

Eurowings è una compagnia aerea tedesca, appartenente al Gruppo Lufthansa, con base a Düsseldorf, specializzata in voli a breve e medio raggio, che opera con aeromobili Airbus A320.