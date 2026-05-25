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L’Amministrazione comunale rende noto che la Polizia Locale di Mirandola è stata recentemente dotata di un simulatore di guida di ultima generazione, uno strumento innovativo dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui rischi legati alla sicurezza stradale, con particolare attenzione ai più giovani.

L’apparecchiatura, acquistata per un importo di poco inferiore ai 15 mila euro, è stata finanziata per 12 mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, il cui contributo ha consentito di mettere a disposizione del Comando uno strumento altamente formativo e tecnologicamente avanzato. Un simulatore simile era già stato utilizzato nei mesi scorsi durante le iniziative pubbliche “Obiettivo Zero”, in Piazza Costituente, e “La Protezione Civile siamo Noi”, realizzata assieme agli agenti della Polizia Locale di Modena e Carpi, riscuotendo particolare interesse, specialmente tra i giovani partecipanti.

Nell’ottica di rafforzare i percorsi educativi dedicati alla sicurezza stradale, hanno già aderito al progetto l’ITS Biomedicale e l’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei”, che coinvolgeranno i propri studenti in una serie di attività formative presso il Comando di Polizia Locale. Il percorso sarà articolato in una prima fase teorica, durante la quale verranno analizzate immagini e dinamiche di sinistri stradali per approfondire le principali cause e circostanze che aggravano le conseguenze degli incidenti, come il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o del casco e la guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti. Successivamente, gli studenti delle classi quarte e quinte, ovvero i ragazzi che si apprestano a conseguire la patente di guida, saranno coinvolti in prove pratiche al simulatore, sperimentando diverse condizioni di guida sia in presenza di comportamenti scorretti da parte di altri utenti della strada, sia in situazioni che riproducono gli effetti derivanti dall’assunzione di alcool o sostanze.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere una maggiore consapevolezza sui comportamenti corretti alla guida, favorendo tra i più giovani una cultura della prevenzione, della responsabilità e della sicurezza stradale.