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Nella provincia di Reggio Emilia sono almeno 30mila i pazienti affetti da bronchite cronica altrimenti conosciuta come BPCO (Bronco Pneumopatia Cronico Ostruttiva). L’80% di questi sono persone esposte al fumo da sigaretta. Il dato é in linea con la media nazionale (in Italia in base ai dati epidemiologici la BPCO incide per circa il 6%).

“A questo – spiega il Direttore della Pneumologia dell’Ospedale Santa Maria Nuova Nicola Facciolongo – occorre aggiungere che registriamo 350 nuovi pazienti all’anno colpiti da neoplasie polmonari, di cui oltre il 90% fumatori, e 100 nuovi casi all’anno di neoplasia bocca, lingua e laringo-faringe da esposizione a fumo di sigaretta. Dati da cui consegue che mai come oggi la battaglia al fumo da sigaretta deve essere convinta e affrontata su più fronti”. A fronte di questi numeri e per sensibilizzare la popolazione, il gruppo aziendale “Ospedale e territorio senza fumo” dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia coordinato dalla dottoressa Angela Accardo, con il patrocinio di LILT – Luoghi di Prevenzione e Comune di Reggio Emilia, la collaborazione di Uisp e Croce Rossa Italiana e il sostegno di associazioni sportive e del volontariato, organizza l’iniziativa “Tutta vita niente fumo”, settimana di eventi dal 25 al 31 maggio, rivolta agli operatori e alla cittadinanza.

Il fumo risulta uno dei primi fattori di rischio per lo sviluppo di vari tipi di neoplasie, non solo quello al polmone, ma anche quelle a carico del cavo orale e della gola, dell’esofago, del pancreas, del colon, della vescica, della prostata, del rene, del seno, delle ovaie e di alcune leucemie. Per questo motivo ogni anno il 31 maggio si festeggia la Giornata Mondiale senza Tabacco istituita nel 1988 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con lo scopo di incoraggiare le persone a spegnere la sigaretta per almeno 24 ore o magari per sempre. La scuola, la sanità e il mondo del lavoro sono impegnati da tempo in interventi condivisi volti all’obiettivo comune di prevenire l’abitudine al fumo e favorire il trattamento della dipendenza da nicotina (tabagismo). Numerose sono le iniziative organizzate anche quest’anno dal gruppo aziendale:

Lunedì 25 maggio 2026 distribuzione materiale informativo nelle Farmacie comunali e nelle Farmacie aderenti a Federfarma provinciali;

distribuzione materiale informativo nelle Farmacie comunali e nelle Farmacie aderenti a Federfarma provinciali; Martedì 26 maggio 2026 ci saranno punti informativi di sensibilizzazione sul fumo in tutti gli ospedali della provincia in collaborazione con gli studenti aderenti al progetto “Scuole che promuovono salute”;

ci saranno punti informativi di sensibilizzazione sul fumo in tutti gli ospedali della provincia in collaborazione con gli studenti aderenti al progetto “Scuole che promuovono salute”; Mercoledì 27 maggio 2026 i professionisti del gruppo aziendale “Ospedale e Territorio senza fumo partecipano a “Il Medico e il Cittadino” a Telereggio in diretta alle ore 21;

i professionisti del gruppo aziendale “Ospedale e Territorio senza fumo partecipano a “Il Medico e il Cittadino” a Telereggio in diretta alle ore 21; Giovedì 28 maggio 2026 agenti accertatori in azione, attività di sensibilizzazione sul campo all’interno degli ospedali e delle strutture sanitarie aziendali;

agenti accertatori in azione, attività di sul campo all’interno degli ospedali e delle strutture sanitarie aziendali; Venerdì 29 maggio 2026 a Bologna nell’Aula Magna della Regione Emilia – Romagna in viale Aldo Moro si terrà il Seminario Regionale Tabagismo “Fumo e Nuove dipendenze da nicotina”;

a Bologna nell’Aula Magna della Regione Emilia – Romagna in viale Aldo Moro si terrà il Seminario Regionale Tabagismo “Fumo e Nuove dipendenze da nicotina”; Sabato 30 maggio 2026 dalle ore 9 alle ore 12, in Piazza Martiri 7 Luglio a Reggio Emilia, l’evento conclusivo della Settimana con effettuazione di spirometrie grazie agli operatori della Pneumologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. In piazza ci sarà un punto informativo con distribuzione di gadget dove si potranno reperire informazioni su: Centri Antifumo Provinciali, prevenzione oncologica, sani stili di vita confrontandosi con gli operatori di LILT – Luoghi di Prevenzione, del Dipartimento di Sanità Pubblica e del SerDP dell’Ausl.

Ci sarà inoltre alla Biblioteca delle Arti, piazza della Vittoria, 5 un incontro su Giovani e contrasto al tabagismo: il ruolo dell’educazione fra pari.

Domenica 31 maggio 2026: GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO 2026

Per tutte le informazioni: tel. 0522 320655 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30).