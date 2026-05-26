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Si è aperta oggi, negli spazi di BolognaFiere, Ambiente Lavoro, la 36esima edizione del Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, appuntamento di riferimento per il mondo della prevenzione, della formazione e della cultura della sicurezza. Accanto al ricco calendario di convegni, seminari e incontri tecnici, l’edizione 2026 propone una serie di iniziative pensate per uscire dalle narrazioni convenzionali e affrontare il tema della salute e sicurezza sul lavoro attraverso linguaggi nuovi, coinvolgenti e multidisciplinari: dalla fiction televisiva alla psicologia comportamentale, dalla videoarte allo spettacolo dal vivo, fino ai docufilm e all’intrattenimento formativo.

Pasquale Sgrò: dalla realtà delle ispezioni alla fiction che racconta la sicurezza. Tra gli appuntamenti più attesi, oggi nella Sala Verdi del Padiglione 21, nell’ambito dell’incontro “Dal near miss al miglioramento continuo – Esperienze di raccolta analisi e realizzazione dei piani di miglioramento” in programma dalle 14 alle 17, sarà protagonista Pasquale Sgrò, autore del romanzo L’altro ispettore – Vietato pensare edito da Corbaccio. Dottore in chimica ed ex ispettore del lavoro, Sgrò ha trascorso decenni entrando quotidianamente in fabbriche e cantieri del Centro Italia. Oggi trasferisce quell’esperienza tecnica nella narrativa, affrontando con forza il tema delle morti sul lavoro. Dal suo romanzo è nata l’omonima serie tv in onda in prima serata su Rai 1, la prima fiction italiana a mettere realmente al centro la sicurezza sul lavoro. Durante l’evento è previsto anche un firmacopie con l’autore.

Quando la formazione cambia davvero i comportamenti. Domani, 27 maggio, dalle 9.30 alle 11.30 nella Sala Verdi del Padiglione 21, CISITA Parma organizza il convegno “Dalla norma al comportamento: quando la formazione diventa davvero efficace”. L’incontro affronta uno dei temi più centrali per il mondo della prevenzione: come trasformare la formazione obbligatoria da semplice adempimento formale a reale leva di cambiamento culturale e comportamentale. Il convegno analizzerà il tema sia dal punto di vista normativo sia attraverso l’approccio psicologico e organizzativo, grazie al contributo di Roberto Sartori, psicologo esperto nella gestione dello stress, nella percezione del rischio e nei fattori che promuovono benessere individuale e organizzativo.

Next Excellence Awards: la sicurezza incontra spettacolo, magia e comicità. Tra le novità assolute dell’edizione 2026 debutta il Next Excellence Awards, iniziativa che valorizza progetti innovativi dedicati alla salute, alla sicurezza e alla sostenibilità nei luoghi di lavoro. La cerimonia di premiazione si svolgerà oggi, 26 maggio dalle 18, nella Sala Rossini pad, ammezzato 21/22, in occasione del Cocktail di Gala di Ambiente Lavoro. Due le categorie di premi previste: “Salute e Sicurezza” e “Sostenibilità”. L’obiettivo è coinvolgere aziende, professionisti e istituzioni che hanno sviluppato esperienze innovative e buone pratiche, favorendo un confronto positivo e propositivo sui temi della prevenzione e della responsabilità sociale. Durante la serata, la sicurezza sul lavoro verrà raccontata anche attraverso modalità completamente inedite, dove formazione e intrattenimento si fondono in spettacoli ad alto impatto emotivo. Tra i protagonisti ci sarà il campione italiano di magia Luca Terranova, alias Mago Novas, che presenterà insieme al formatore esperto in salute e sicurezza sul lavoro Alessandro Rossetti lo show “Safe Magic”, che utilizza illusionismo e comicità per spiegare i meccanismi mentali che portano all’errore umano e agli infortuni, insegnando a prevenire i rischi. Spazio anche a I Papu, la coppia comica che trasforma la formazione sulla sicurezza in uno spettacolo ironico, brillante e accessibile, capace di coinvolgere pubblici trasversali e stimolare una riflessione autentica sulla cultura della prevenzione.

“La linea sottile”: i docufilm che portano la sicurezza dentro le emozioni. Il 28 maggio, dalle 14 alle 16 nella Sala Melodia del Centro Servizi Blocco B, la Fondazione LHS presenterà “La linea sottile”, progetto di sensibilizzazione che utilizza il linguaggio documentaristico per portare la cultura della sicurezza fuori dai manuali e dentro le esperienze reali. L’iniziativa prevede la presentazione di due docufilm utilizzabili anche come strumenti concreti per Safety Day aziendali o attività di responsabilità sociale rivolte a scuole e territori. Il primo è “Doveva essere una festa”, che ricostruisce la tragedia della Lanterna Azzurra di Corinaldo – con dinamiche simili a quanto accaduto di recente a Crans Montana – mostrando come l’assenza delle più basilari misure di sicurezza possa trasformare un momento collettivo in una tragedia irreversibile. Il secondo è “Lungo la strada”, che affronta invece il tema della sicurezza stradale attraverso quattro storie intrecciate, tra cui la testimonianza rara e potente di chi, alla guida, ha causato la morte di due ragazzi.

Videoarte e nuovi linguaggi: la sicurezza raccontata attraverso l’arte. In fiera saranno inoltre presenti due totem multimediali realizzati da Imagem, team creativo composto da architetti, grafici, fotografi, videoartisti e compositori impegnati nella produzione di contenuti audiovisivi e installazioni immersive. I totem sono collegati alla mostra “Un Lavoro a regola d’Arte – Dignità, Salute e Sicurezza per un mondo del lavoro migliore”, attualmente in corso presso il Museo Etnografico Trentino San Michele fino al 30 novembre. I due cortometraggi sono “HigH”, dedicato al rischio di caduta nei cantieri edili attraverso il contrasto tra sport e lavoro in quota, e “HOPE, apertamente”, racconto simbolico sul peso psicologico del lavoro non sicuro e non dignitoso. Gli autori lo descrivono come «un racconto verso la libertà dagli ingranaggi che costringono il corpo e uccidono la mente». Entrambi fanno parte della campagna di sensibilizzazione “Arte e/è Lavoro”, progetto che utilizza arte, performance e nuovi media per raccontare dignità e sicurezza come valori irrinunciabili del lavoro contemporaneo.

La consolidata collaborazione con le maggiori istituzioni del settore e le più importanti associazioni professionali fanno di Ambiente Lavoro l’evento di riferimento per policy maker, professionisti della sicurezza, mondo della produzione.