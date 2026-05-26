Cina, aumentano gli investimenti diretti all’estero

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli investimenti diretti all’estero (Odi) della Cina in tutti i settori hanno raggiunto i 429,42 miliardi di yuan (circa 62,88 miliardi di dollari) nei primi quattro mesi del 2026, con un aumento del 3,9% su base annua, secondo i dati ufficiali diffusi oggi.

Del totale degli Odi in tutti i settori, espressi in yuan, nel periodo, gli investitori cinesi nazionali hanno effettuato investimenti diretti non finanziari in 5.231 società estere in 142 Paesi e regioni, per un valore complessivo di 315,74 miliardi di yuan, in calo del 13,9% su base annua, secondo i dati pubblicati dal ministero del Commercio e dall’Amministrazione statale dei cambi.

Gli Odi della Cina sono aumentati, mentre gli investimenti diretti esteri (Fdi) in uso effettivo nel Paese sono diminuiti. Gli Fdi in uso effettivo hanno totalizzato 287,69 miliardi di yuan nel periodo gennaio-aprile, in calo del 10,3% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, nei primi quattro mesi del 2026, sono state costituite in tutto il Paese 20.113 nuove imprese a investimento estero, in aumento del 6,8% su base annua, a testimonianza della costante fiducia degli investitori esteri nel mercato cinese.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-