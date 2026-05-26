Si va al ballottaggio a Vignola. Il candidato del centrodestra Angelo Pasini ha chiuso col 47,89% dei voti. La sindaca Emilia Muratori, del centrosinistra, al 31,70%. Seguono i civici Roberto Adani (13,27%) ed Enzo Cavani (7,14%).
I cittadini torneranno alle urne domenica 7 e lunedì 8 giugno.
Si va al ballottaggio a Vignola. Il candidato del centrodestra Angelo Pasini ha chiuso col 47,89% dei voti. La sindaca Emilia Muratori, del centrosinistra, al 31,70%. Seguono i civici Roberto Adani (13,27%) ed Enzo Cavani (7,14%).