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Il settore turistico evolve e richiede strategie sempre più integrate e innovative. Per parlarne, Lapam Confartigianato promuove l’evento: “In dialogo – opportunità di innovazione nel turismo e strategie di marketing” in collaborazione con il Comune di Maranello e Clust-ER Turismo Emilia-Romagna. L’appuntamento è fissato per mercoledì 27 maggio, dalle ore 9:30 alle ore 13, presso la Sala Conferenze del Museo Ferrari a Maranello.

Alle tavole rotonde si alterneranno diversi ospiti e diverse personalità di rilievo per esplorare i nuovi modelli di turismo territoriale integrato e le strategie di marketing necessarie per rendere i nostri territori competitivi a livello globale: tra questi sarà ospite anche Filippo Zanni, responsabile marketing di ATK, impresa leader nel settore degli attacchi da scialpinismo.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto tra istituzioni, esperti di settore e imprese per definire le priorità della governance turistica locale.

Apriranno la mattinata di lavori Luigi Zironi, Sindaco di Maranello, Rita Cavalieri, Presidente Licom e Andrea Guizzardi, Presidente Clust-ER Turismo e Fabio Braglia, Presidente della Provincia di Modena.

L’iniziativa è pubblica e gratuita: per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.lapam.eu.