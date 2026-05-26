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Un cittadino ci scrive:

«Segnalo alla vostra redazione che a Pontenuovo – in via Montanara presso il civico n.204 – è senza soluzione di continuità l’abbandono e l’accumulo di rifiuti, talvolta di grosse dimensioni e spesso costituito da scarti alimentari, umido, bottiglie in vetro ed altro, come documentato dalla foto ripresa questa mattina.

Identica situazione si manifesta nei pressi del civico n.232 sulla stessa via, tra l’immobilismo di Comune e di Hera che con la semplice installazione di fototrappole potrebbero dissuadere gli incivili al compimento di queste scellerate azioni.

PS: Tale situazione è in essere dacchè è stata istituita la raccolta “porta a porta”…»

(lettera firmata)