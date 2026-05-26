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Nel 2025 Carpi ha rafforzato la propria attrattività turistica con numeri in crescita rispetto al 2024. Nel dettaglio, gli arrivi sono aumentati complessivamente del 10,83%, arrivando a un totale di 43.120 presenze, con un’incidenza maggiore per i turisti italiani (aumentati del 12,34%) rispetto agli stranieri. Crescono, anche se in misura minore, anche i pernottamenti, che segnano un +7,58% rispetto al 2024, con una permanenza media di circa due notti. Dati positivi che superano la media regionale, attestata su un +7,77% per quanto riguarda gli arrivi e +3,89 per i pernottamenti.

I turisti provenienti dall’Italia nel 2025 sono stati 31.503, mentre gli stranieri sono saliti a quota 11.617 con un aumento del 6,93% rispetto al 2024, arrivando al 27% del totale, anche se il dato rimane ancora inferiore alla media provinciale (che è del 35%). I turisti dall’estero provengono in maggioranza dalla Germania, seguiti da francesi, spagnoli, britannici e svizzeri. In crescita significativa anche il numero di turisti extraeuropei, in particolare turchi, cinesi e statunitensi.

Nel 2025 il mese preferito dai turisti per visitare Carpi è stato maggio, seguito da settembre e giugno, mentre il mese meno frequentato è agosto.

Il rilancio turistico di Carpi, come afferma l’assessora alla Promozione della città Paola Poletti, “passa da una strategia multicanale e da una visione condivisa del territorio. Da un lato, stiamo potenziando l’offerta legata alle nostre eccellenze storiche di città rinascimentale, all’enogastronomia e al turismo lento, un trend in forte crescita che si sposa perfettamente con l’identità della nostra terra, insieme alla conferma dei percorsi della memoria e degli eventi culturali. Dall’altro, siamo convinti che la collaborazione sia la strada giusta e, per questo, è in corso un proficuo dialogo con Modena, con l’ingresso in Modenatur, per unire le forze e strutturare una proposta turistica sinergica, capace di rendere l’intero ecosistema locale ancora più competitivo”.

A rinforzare la promozione turistica della città è on line il nuovo sito www.visitcarpi.it che invita a scoprire la città dei Pio attraverso un viaggio tra storia, cultura e bellezza. Con una nuova grafica, immediata e diretta, il sito propone quattro macro temi per orientare la visita: storia, per scoprire il passato dalle piazze e dalle architetture; i luoghi unici che raccontano l’identità di Carpi; l’enogastronomia, con i prodotti tipici e le De.Co; l’arte e la cultura, con un viaggio che ha al centro il Palazzo dei Pio; i percorsi della memoria. Il sito presenta, inoltre, anche tutti gli eventi che si svolgono in città, dal programma del Teatro Comunale a La Carpi Estate, dal FestivalFilosofia alla Festa del racconto, le mostre in corso e i diversi appuntamenti. Tra le novità, operativa nei prossimi giorni, anche la prenotazione esclusivamente on line dell’Auditorium Loria e del chiostro di San Rocco per convegni e congressi.

La costruzione del nuovo sito visitcarpi.it è una delle azioni previste dal progetto per la valorizzazione turistica, culturale e digitale della destinazione turistica Carpi che il Comune di Carpi ha candidato a finanziamento al Funt-Fondo unico nazionale turistico per l’anno 2026 chiedendo un contributo di 121 mila euro (pari all’80% della spesa totale prevista). Il progetto comprende diverse azioni: la messa on line del nuovo sito per la parte che riguarda l’innovazione digitale, destination marketing e strumenti di promozione territoriale, la produzione di contenuti audiovisivi e di storytelling territoriale (tra i quali Postcard from Carpi e Docu-Kerp, pillole video di pochi minuti per raccontare la città); la realizzazione di guide e materiali editoriali di promozione turistica; i progetti che rafforzano il brand territoriale a partire da La Carpi Estate e la destagionalizzazione del turismo, come il Radio Bruno Estate e gli eventi che si terranno nelle frazioni; la valorizzazione del patrimonio e della creatività contemporanea con gli appuntamenti “site specific” al Torrione di Galasso.