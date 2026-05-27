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Sciopero con presidio oggi davanti ai cancelli della Sacmi Impianti di Sassuolo (via Emilia Romagna 41), dopo le proteste dello scorso mese.

L’iniziativa si inserisce nel pacchetto di 8 ore di sciopero votate dall’assemblea dei lavoratori a fronte della chiusura aziendale per l’introduzione di un contratto integrativo, che aveva portato a una prima iniziativa di sciopero lo scorso 15 aprile. In Sacmi Impianti lavorano circa 80 persone, di cui 60 impiegati e 20 operai, per la commercializzazione di impianti per il settore ceramico e l’assistenza clienti.

La discussione con l’azienda si infatti era interrotta a fronte dell’indisponibilità a discutere degli elementi economici della piattaforma votata e presentata dai lavoratori, e in particolare a fronte della chiusura in merito all’introduzione di un Premio di Risultato.

La vertenza di Sacmi Impianti si inserisce in un contesto generale di malcontento che ha portato diverse aziende consociate del gruppo Sacmi a mobilitarsi (stabilimenti dei territori di Imola, Reggio Emilia, Modena, Verona, Cuneo e Milano) con un’ora di sciopero e con presidi davanti ai cancelli di tutte le aziende.

Allo sciopero di Gruppo di un’ora ha aderito anche l’altra azienda consociata di Sassuolo, la Sacmi Molds&Dies mentre 4 ore alla Sacmi Impianti.