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Donati 11 televisori alla Struttura Complessa di Pneumologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.

Saranno installati nelle stanze di degenza del Settore A del reparto. La donazione va a completare il recente riordino delle stanze che ha dotato ogni posto letto di un televisore con cuffie Wireless completamente sanificabili e riutilizzabili.

Il sistema consente di gestire da parte del paziente in modo autonomo il televisore senza interferire con gli altri degenti. Per questo gesto di generosità si ringraziano le tre ditte di Vezzano sul Crostolo Marmi Fontanelli, Metal P di Pellegrini Adam &C., Cartenplast S.R.L e la ditta Perox S.R.L di Adamo Margini di Sant’Ilario d’Enza.

“Questo nuovo intervento, commentano con gratitudine il dottor Nicola Facciolongo, Direttore della Pneumologia e Loretta Melioli, Coordinatrice infermieristica della stessa unità, permetterà di offrire maggiore comfort e benessere ai pazienti ricoverati spesso con gravi patologie, dove mantenere un contatto con il modo esterno e permettersi una distrazione dalla situazione di malattia diventa davvero importante”.

Il dottor Giorgio Mazzi, Direttore del Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova, nel ringraziare di cuore sottolinea la grande sensibilità dimostrata dalle aziende donatrici nel partecipare a migliorare il livello di qualità dell’assistenza. “Un gesto che ancora una volta mette in evidenza l’attenzione della comunità reggiana e delle sue imprese per il proprio ospedale”.