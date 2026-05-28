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Dopo aver confermato in toto lo staff tecnico, la società ha deciso di puntare sulla continuità, mantenendo il nucleo della squadra dello scorso anno e arricchendolo con innesti mirati di alto profilo. La rosa è quasi al completo, ma non si esclude che il mercato possa regalare ulteriori colpi di scena prima dell’inizio della stagione.

Ecco l’organigramma e la formazione attuale per il prossimo campionato:

Al l e nat o r e: Massimo Sonnino

e o e: Direttore sportivo: Matteo C u og h i

Matteo og i Dirigenti: Leonardo Di Giovanni, Giuseppe Esposito, Lazzaro Garofalo

Portieri: Alessio Cuoghi, Pietro Cagliandro, Marco Calvello

Marco Difensori: Matteo Montagnani, Marco Bianchini, Fabio Cantarella, Ciro Iacchetta, Giovanni Verri, Solomon Amartey, Eugen Peraj, Oualid Hamza , Francesco Cosentino (nuovo arrivo dall’Audax Casinalbo)

Bianchini, Fabio Cantarella, Ciro Iacchetta, Giovanni Verri, Solomon Amartey, Eugen Peraj, Oualid Hamza Centrocampisti: Daniele Pesole, Emanuele Patti, Luca Tommasone, Samuele Amato, Luca Mercogliano, Giovanni Patti, Matteo Martinelli ( r i entro d a l prestito dalla Spezzanese), Stefano Poggioli ( p rov en ien t e da Madonna di Sotto)

Daniele Pesole, Emanuele Patti, Luca Tommasone, Samuele Amato, Luca Mercogliano, Giovanni Patti, Matteo Martinelli ( entro a prestito dalla Spezzanese), Stefano Poggioli ( en t da Madonna di Sotto) Attaccanti: Aldo Berdaj, Jonathan Tempesta, Orlando Trotta (new entry dal Levizzano)

La squadra si prepara a una stagione carica di aspettative, pronta a confermare i progressi fatti e a puntare sempre più in alto.