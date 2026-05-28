Dopo aver confermato in toto lo staff tecnico, la società ha deciso di puntare sulla continuità, mantenendo il nucleo della squadra dello scorso anno e arricchendolo con innesti mirati di alto profilo. La rosa è quasi al completo, ma non si esclude che il mercato possa regalare ulteriori colpi di scena prima dell’inizio della stagione.
Ecco l’organigramma e la formazione attuale per il prossimo campionato:
- Allenatore: Massimo Sonnino
- Direttore sportivo: Matteo Cuoghi
- Dirigenti: Leonardo Di Giovanni, Giuseppe Esposito, Lazzaro Garofalo
- Portieri: Alessio Cuoghi, Pietro Cagliandro, Marco Calvello
- Difensori: Matteo Montagnani, Marco Bianchini, Fabio Cantarella, Ciro Iacchetta, Giovanni Verri, Solomon Amartey, Eugen Peraj, Oualid Hamza, Francesco Cosentino (nuovo arrivo dall’Audax Casinalbo)
- Centrocampisti: Daniele Pesole, Emanuele Patti, Luca Tommasone, Samuele Amato, Luca Mercogliano, Giovanni Patti, Matteo Martinelli (rientro dal prestito dalla Spezzanese), Stefano Poggioli (proveniente da Madonna di Sotto)
- Attaccanti: Aldo Berdaj, Jonathan Tempesta, Orlando Trotta (new entry dal Levizzano)
La squadra si prepara a una stagione carica di aspettative, pronta a confermare i progressi fatti e a puntare sempre più in alto.