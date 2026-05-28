Mattarella firma i decreti di nomina per 25 cavalieri del lavoro

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 cavalieri del lavoro.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:
Vincenzo Andronaco – Terziario Commercio prodotti alimentari – Estero
Roberto Coin – Artigianato Orafo – Veneto
Marina Cvetic – Agricoltura Vitivinicola – Abruzzo
Katia Da Ros – Industria Prodotti refrigeranti – Veneto
Sabato D’Amico – Industria Produzione alimentare – Campania
Lorenzo Delladio – Industria Abbigliamento sportivo – Trentino Alto Adige
Matterino Dogliani – Industria Costruzione infrastrutture – Piemonte
Giuseppe Fontana – Industria Metalmeccanica – Lombardia
Sergio Fontana – Industria Farmaceutica e cosmetica – Puglia
Giorgio Girondi – Industria Tecnologie di filtrazione – Veneto
Antonio Gozzi – Industria Siderurgica – Liguria
Gioconda Gritti – Terziario Ristorazione – Lombardia
Giangiacomo Ibba – Terziario Grande distribuzione – Sardegna
Ambrogio Invernizzi – Agricoltura Produzione lattiero casearia – Piemonte
Carlo Lastrucci – Industria Elettronica – Toscana
Giorgio Marsiaj – Industria Componenti auto e spazio – Piemonte
Elisabetta Moro – Industria Macchine dosatura – Veneto
Giancarlo Negro – Terziario Servizi informatici – Puglia
Micaela Pallini – Industria Distilleria – Lazio
Bruno Piraccini – Industria Ortofrutta – Emilia Romagna
Giacomo Ponti – Industria Alimentare – Piemonte
Alberto Sorbini – Industria Produzione integratori alimentari – Lombardia
Marco Trombetti – Terziario Informatica – Lazio
Giuseppa Vitale – Terziario Commercio al dettaglio alimentare – Sicilia
Patrizia Zucchi – Industria Distribuzione energia – Emilia Romagna
– Foto ufficio stampa Quirinale –
(ITALPRESS).