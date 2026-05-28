<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ieri i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Sen. Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, On. Francesco Lollobrigida, ha nominato i Cavalieri del Lavoro dell’Emilia Romagna:

ZUCCHI Patrizia – Industria Distribuzione energia – Emilia – Romagna

PIRACCINI Bruno – Industria Ortofrutta – Emilia – Romagna

Bruno PIRACCINI – 1944 – Forlì-Cesena – Industria Ortofrutta

È cofondatore e presidente di Orogel, società cooperativa agricola nata a Cesena nel 1967 su iniziativa di un primo nucleo di 11 agricoltori e oggi tra i principali produttori in Italia di vegetali freschi e surgelati. Sotto la sua guida Orogel ha sviluppato un modello integrato di filiera agricola e trasformazione industriale. Oggi il Gruppo riunisce 5 cooperative e 1.675 soci agricoli. Coltiva circa 9.500 ettari e opera con 3 stabilimenti produttivi tra Cesena, Policoro e Ficarolo, 5 magazzini e 14 centri di ritiro. Commercializza ogni anno oltre 148 mila tonnellate di prodotto. Negli ultimi 10 anni ha investito circa 300 milioni di euro in logistica, sostenibilità e ampliamenti. Occupa 2.420 dipendenti, di cui 1.340 diretti.

Patrizia ZUCCHI – 1962 – Parma – Industria Distribuzione energia

È presidente e amministratore delegato di Socogas, gruppo fondato dal padre nel 1967 attivo nel settore dell’approvvigionamento, distribuzione e vendita di GPL, energia elettrica e carburanti, per privati e imprese. Sotto la sua guida l’azienda è entrata nel settore della produzione energetica da fonti rinnovabili con l’acquisizione di un impianto di biometano, dalla capacità produttiva di oltre 3,5 milioni di metri cubi l’anno. Opera con cinque sedi, di cui la principale a Fidenza, uno stabilimento energetico, 13 depositi e 72 stazioni di servizio a marchio proprio. Serve 45 mila clienti e movimenta ogni anno 50 mila tonnellate di GPL. Occupa 250 dipendenti.