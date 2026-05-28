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Nella mattinata di oggi 28 maggio 2026, alla presenza del Questore di Bologna, è stato siglato un protocollo d’intesa tra il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale Emilia Romagna e l’Istituto Tecnologico Superiore Academy Adriano Olivetti, volto all’istituzione di un nuovo percorso specialistico post diploma per la formazione di professionisti nel settore della sicurezza cibernetica.

Il protocollo, firmato dal Primo Dirigente della Polizia di Stato dott.ssa Cristina Fagone, Dirigente del C.O.S.C. Emilia Romagna, e dal dott. Gaudenzio Garavini, Presidente dell’I.T.S.Academy, ha per oggetto un’offerta formativa articolata in lezioni teoriche in aula nonché in una fase di tirocinio pratico operativo, per rispondere all’esigenza di formare tecnici specializzati in grado di soddisfare l’elevata domanda di professionisti nel settore della cyber sicurezza.

Tale collaborazione vedrà la partecipazione attiva della Polizia Postale nella formazione dei giovani diplomati, in materia di incident response, digital forensics e sicurezza delle applicazioni, mettendo a disposizione la propria esperienza nella pianificazione di un percorso didattico, basato su best practices nel settore della cyber sicurezza, anche attraverso l’apporto diretto dei poliziotti che ogni giorno affrontano tali minacce.

Sul punto, il Questore di Bologna ha dichiarato: “La sigla di questo protocollo sancisce un’importante sinergia tra l’istituto tecnicologico superiore Olivetti e la Polizia Di Stato. Lo scambio di informazioni e la collaborazione, unitamente all’adeguata formazione teorica e pratica dei professionisti, costituiscono la più efficiente modalità per il contrasto al cyber crime”.

“Questa alleanza – racconta Gaudenzio Garavini, Presidente di ITS Academy Adriano Olivetti – segna un cambio di passo fondamentale nel panorama educativo: non si tratta più solo di trasmettere nozioni, ma di costruire una vera e propria linea di difesa civile. Investendo sui giovani talenti degli ITS, non si risponde solo a una necessità di mercato, ma si gettano le basi per una sovranità digitale più solida, trasformando le aule in veri e propri presidi di legalità e sicurezza per il futuro del Paese.”

“La Polizia Postale impegnata da anni in attività e progetti di formazione ed informazione per favorire la diffusione della cultura della legalità – ha affermato il Primo Dirigente Dott.ssa Fagone– con questo accordo mette a disposizione la competenza, le risorse tecnologiche e l’esperienza maturata nel settore del contrasto al cybercrime al fine di sostenere la sfida della convivenza civile lanciata dalla criminalità informatica”.