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Un uomo nigeriano di 42 anni, regolare in Italia, è stato arrestato ieri pomeriggio a Reggio Emilia dalla Polizia di Stato. Nella sua abitazione in zona Masone sono stati trovati 1,5 kg di eroina, oltre 200 grammi di cocaina e 13.000 euro in contanti, tutti sequestrati. L’operazione della Squadra Mobile è scattata dopo giorni di appostamenti e verifiche sull’uomo, disoccupato ma sospettato di gestire un’attività illecita.

Grazie all’intervento, la droga non è stata immessa sul mercato, dove avrebbe fruttato oltre 70.000 euro. Dopo l’arresto per detenzione ai fini di spaccio, l’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, proseguono per individuare altri responsabili legati al traffico di droga.