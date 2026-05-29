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Un furto con spaccata è stato messo a segno nella notte appena trascorsa ai danni del “Bar Gioiello”, situato in via Don Pellegrino d’Oglio a Cadelbosco di Sopra. Intorno alle ore 02:00, ignoti malviventi hanno infranto la vetrata posteriore del locale utilizzando un tombino in ghisa. Una volta all’interno, hanno asportato la macchina cambia monete, contenente una somma approssimativa di circa 1.500 euro.

Consumato il reato, i ladri si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri di Cadelbosco Sopra per identificare i responsabili e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.