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In occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica, Formigine celebra una ricorrenza che quest’anno coincide con l’80esimo Anniversario dell’Assemblea Costituente, del Referendum Istituzionale e del primo voto alle donne. Il cuore dei festeggiamenti sarà lunedì 2 giugno presso il parco “2 Giugno” di via Monzani a Casinalbo, un appuntamento tradizionale che trasformerà l’area verde in un punto d’incontro per grandi e piccoli anche grazie alla sinergia con il tessuto associativo locale.

Dalle ore 16.30 alle ore 19.30, si potranno trovare uno stand gastronomico a cura dell’Associazione Le Palafitte 2.0. Spazio anche al movimento e al divertimento per i più piccoli con giochi, intrattenimento, dimostrazioni di scherma e una gimkana per bambini. L’invito per tutti i bimbi è quello di portare la propria bicicletta per partecipare attivamente alle iniziative organizzate insieme alle Associazioni Flik Flak, La Bottega Casinalbo e Più Sport Ginnastica per Tutti, in collaborazione con Audax Casinalbo, Podistica Sportinsieme Formigine e A.D.M.O..

Alle ore 17.30, alla presenza della Sindaca Elisa Parenti, è poi in programma il momento istituzionale. In caso di maltempo, le attività previste al parco verranno annullate.

Le celebrazioni della Repubblica a Formigine si intrecciano inoltre con importanti appuntamenti culturali dedicati alla storia e alle figure femminili che hanno segnato la società e l’arte. Presso la Biblioteca Daria Bertolani Marchetti e l’Hub in Villa è infatti possibile visitare, durante i normali orari di apertura, la mostra “Libere e sovrane- Le ventuno donne che hanno fatto la Costituzione”, con le illustrazioni di Michela Nanut e curata da ANPI Rovereto – Vallagarina insieme al Centro Documentazione Donna di Modena.

Il percorso celebrativo procede sabato 6 giugno alle ore 18, sempre presso la Biblioteca Daria Bertolani Marchetti, con lo spettacolo musicale “Libere di scegliersi. Il manifesto artistico di Frida Kahlo, Alda Merini ed Evita Peron”. L’evento, curato dall’Associazione Salotto culturale Modena APS, vedrà la partecipazione di Sabrina Gasparini e Claudio Ughetti. In caso di maltempo lo spettacolo si sposterà nel Loggiato del Castello.