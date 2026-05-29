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Hanno avuto inizio mercoledì 27 maggio e si concluderanno domani sabato 30 maggio i lavori di restauro del Toro rampante in mosaico della Galleria Vittorio Emanuele Il a Milano, consumate a causa della continua giravolta con il tallone dei turisti che visitano Milano.

Il cantiere ha avuto un grande risalto sui media nazionali e internazionali che hanno ripreso foto e video dell’artigiano restauratore esperto che utilizza per la posa e la stuccatura delle tessere del mosaico in marmo l’innovativa tecnologia Starlike Litokol.

“Sono migliaia le persone che ogni giorno compiono il famoso gesto portafortuna della giravolta sul tallone. – ha dichiarato Gian Luca Sghedoni CEO Litokol. Dopo l’ultimo intervento del 2017 era necessario restituire al mosaico della Galleria il suo aspetto originale, grazie a un delicato intervento di restauro. Siamo stati scelti proprio per l’affidabilità e la tecnologia innovativa dei nostri prodotti, che garantiscono le più elevate performance in termini di durabilità rispetto agli standard del settore. Grazie alla visibilità che abbiamo avuto da ieri sui media internazionali ci stanno contattando da tutto il mondo importanti studi di progettazione. Probabilmente è l’auspicio di buona fortuna del Toro che continua”.