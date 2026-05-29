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Premesso che negli ultimi anni si sta assistendo a un progressivo innalzamento delle temperature medie, con periodi estivi sempre più lunghi e caratterizzati da ondate di calore intense; che le temperature elevate incidono negativamente sulle condizioni di apprendimento degli studenti, sul benessere di tutto il personale scolastico e sulla qualità della permanenza negli ambienti educativi; che la Regione Emilia-Romagna sta orientando la programmazione scolastica verso un possibile anticipo dell’avvio dell’anno scolastico, con conseguente maggiore esposizione degli studenti e del personale scolastico alle alte temperature; che numerosi edifici scolastici del territorio risultano oggi privi di adeguati sistemi di raffrescamento;

Considerato che ⁠ garantire ambienti scolastici adeguati rappresenta una priorità per assicurare condizioni dignitose di studio, lavoro e permanenza all’interno degli istituti; che ⁠ ⁠ l’installazione di impianti di climatizzazione dotati di pompe di calore consentirebbe non solo il raffrescamento estivo, ma anche una maggiore efficienza energetica durante i periodi freddi; che investire sul benessere degli studenti e di tutto il personale scolastico significa investire concretamente sul futuro della comunità;

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a:

1.⁠ ⁠ effettuare uno studio di fattibilità tecnico-economica finalizzato all’installazione di sistemi di climatizzazione, preferibilmente dotati di pompe di calore, negli edifici

scolastici comunali;

2.⁠ ⁠ reperire le risorse economiche necessarie per la realizzazione dell’intervento, valutando anche l’eventuale riallocazione di risorse provenienti da capitoli di spesa

ritenuti meno urgenti;

3.⁠ ⁠ predisporre gli atti necessari affinché l’affidamento dei lavori possa avvenire entro la fine dell’anno;

4.⁠ ⁠ programmare progressivamente gli interventi prioritari, partendo dagli edifici maggiormente esposti alle criticità dovute alle alte temperature e in particolare dai

locali/uffici in cui il personale presta servizio anche durante il periodo estivo;

5.⁠ ⁠ relazionare al Consiglio Comunale circa lo stato di avanzamento delle attività intraprese

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Alessandro Lucenti

Luca Caselli

Stefania Giavelli

Anna Maria Anselmi