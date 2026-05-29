Cielo sereno o poco nuvoloso con modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici; in serata nuvolosità in aumento per il transito di nubi stratificate.
Temperature minime attorno a 16 gradi e massime in lieve aumento, comprese tra i 26 gradi sulla costa e i 33 gradi sulle aree di pianura.
Venti deboli, a prevalente regime di brezza sulla costa e sulle aree vallive.
Mare poco mosso.
Cielo sereno o poco nuvoloso con modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici; in serata nuvolosità in aumento per il transito di nubi stratificate.