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Cielo sereno o poco nuvoloso con modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici; in serata nuvolosità in aumento per il transito di nubi stratificate.

Temperature minime attorno a 16 gradi e massime in lieve aumento, comprese tra i 26 gradi sulla costa e i 33 gradi sulle aree di pianura.

Venti deboli, a prevalente regime di brezza sulla costa e sulle aree vallive.

Mare poco mosso.