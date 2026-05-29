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La terza interrogazione discussa nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera era a firma del gruppo Fratelli d’Italia, illustrata dal Consigliere Stefania Giavelli, avente ad oggetto “Disagio viabilità San Michele”.

“Premesso che – si legge nell’interrogazione – in prossimità del ponte sulla SP19,vicino all’intersezione con Via Vallurbana, sono presenti lavori in corso; nel tardo pomeriggio Di martedì 19 maggio si è formato intasamento del traffico in direzione Prignano; nella mattinata di oggi (20 maggio) l’intasamento ha interessato il flusso di traffico in senso opposto con tempi di percorrenza San Michele-Pontenuovo fino a 30 minuti. Considerato che: la SP 19, Via San Michele è l’unica via che collega la frazione di San Michele a Sassuolo; in certi orari, anche per via del flusso di auto da e verso il plesso scolastico, il traffico è interessato da criticità già segnalate in passato. Visto che: i residenti della frazione lamentano tempi di percorrenza insostenibili, soprattutto negli orari di punta.

Interrogano Sindaco e Giunta per sapere: se siano a conoscenza delle problematiche di cui sopra e se le abbiano segnalate alla Provincia; quali azioni siano state messe in campo per evitare ulteriori disagi; se intendano richiedere alla Provincia, in caso di lavori futuri sulla SP, un’adeguata pianificazione in modo da effettuare i lavori in orari (anche notturni) in cui il traffico è ridotto; se ritengono che la popolazione sia stata adeguatamente informata della presenza dei lavori; quali azioni intendano intraprendere in futuro per evitare situazioni come quella descritta”.

Ha risposto l’Assessore alla Rigenerazione Urbana David Zilioli.

“In merito all’interrogazione relativa ai disagi alla viabilità su Via San Michele, si evidenzia preliminarmente come l’episodio richiamato sia stato determinato da un guasto idraulico imprevisto e non prevedibile, sul quale Comune, Provincia ed ente gestore sono intervenuti immediatamente per limitare quanto più possibile i disagi alla circolazione e ai residenti. L’Amministrazione Comunale ha provveduto al coordinamento con gli enti coinvolti e alla gestione della viabilità temporanea durante le lavorazioni necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino del servizio. Proprio per prevenire il più possibile situazioni straordinarie di questo tipo su una infrastruttura storicamente interessata da sottoservizi datati e non oggetto nel recente passato di un rinnovo strutturale complessivo, Comune ed ente gestore hanno già pianificato da mesi per il prossimo periodo estivo un importante intervento di rifacimento e potenziamento della dorsale idrica presente sotto Via Montanara, prevedendo: il completo rinnovo di circa 700 metri lineari di rete in PVC De315; la realizzazione di 5 nuovi gruppi valvole; il rifacimento di 35 allacciamenti d’utenza. La pianificazione delle lavorazioni (comunicata proprio in questi sia alla stampa che alle associazioni di categoria) è stata volutamente indirizzata prevedendo l’esecuzione nel periodo estivo e al di fuori dell’attività scolastica, vista la forte interferenza con il polo scolastico della zona. Per ragioni di sicurezza e per la durata continuativa delle lavorazioni, non è stata invece ritenuta praticabile una organizzazione esclusivamente notturna del cantiere. È stato inoltre richiesto che il cantiere venga organizzato per sotto-tratti progressivi di lunghezza limitata, così da ridurre il più possibile nel tempo le interferenze con residenti, attività e frontisti. Tornando all’oggetto della interrogazione, la fondamentale informazione alla cittadinanza, trattandosi di un evento improvviso verificatosi in corso di esercizio, gli aggiornamenti sono stati diffusi tempestivamente anche tramite i canali social istituzionali, al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile il maggior numero di cittadini interessati”.