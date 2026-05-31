Spurs alle Nba Finals dopo 12 anni, Okc eliminata in gara-7

ROMA (ITALPRESS) – I San Antonio Spurs tornano alle Nba Finals dopo 12 anni. Impresa dei texani, che battono 111-103 Oklahoma in gara-7 nelle finali di Western Conference. Dopo aver vinto nettamente gara-6 in casa, gli Spurs comandano anche nella prima parte di gara-7 a Oklahoma City, andando avanti di 14 nel primo tempo e ritrovandosi a +11 ancora nel 3° quarto. I Thunder provano la rimonta nel finale, ma San Antonio manda sette giocatori in doppia cifra e fa fuori i campioni in carica. Mvp delle finali Victor Wembanyama, che chiude gara-7 con 22 punti e 7 rimbalzi. Lo seguono a ruota Julian Champagnie, 20 punti, Stephon Castle, 16 punti, e DèAaron Fox, 15 punti. Shai Gilgeous-Alexander ultimo a mollare con 35 punti, 4 rimbalzi e 9 assist, ma i Thunder devono arrendersi nonostante il fattore campo favorevole. Torna alle Finals San Antonio, che si giocherà l’anello con i New York Knicks.

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