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Martedì 2 giugno ricorrono gli 80 anni dal referendum istituzionale che ha portato alla nascita della Repubblica Italiana

Alle 10, in piazza Nettuno, il sindaco Matteo Lepore parteciperà insieme al Prefetto alle celebrazioni ufficiali.

Alle 17.30, in Piazza coperta di Salaborsa, si terrà la presentazione del libro Nata democratica. Interverranno gli autori Nadia Urbinati, docente di Teoria politica alla Columbia University a New York e collaboratrice del quotidiano Domani, e Luca Baldissara, docente di Storia contemporanea all’Università di Bologna. Evento promosso da CUBO Museo d’Impresa del Gruppo Unipol in collaborazione con Il Mulino. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.cubounipol.it/it/

Le celebrazioni continuano in Salaborsa, a partire dalle 21 si potrà infatti assistere alla proiezione de “I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum”, un appuntamento speciale voluto dalla Presidenza della Repubblica con personalità del mondo della cultura, dell’arte, dello sport e delle istituzioni e trasmesso in diretta su Rai 1 da piazza del Quirinale. Una festa diffusa, promossa da ANCI in contemporanea in tutti i Comuni capoluogo d’Italia, che sarà un’occasione per ripercorrere gli 80 anni della Repubblica e condividere un momento di riflessione sui valori democratici comuni. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Maggiori informazioni sull’iniziativa della Presidenza della Repubblica sono disponibili al sito dedicato https://ivoltidellarepubblica.quirinale.it/

Tutti i Musei Civici di Bologna saranno aperti dalle 10 alle 19 per offrire una ricca e variegata offerta culturale ed espositiva, a disposizione di tutti coloro che sceglieranno di trascorrere la giornata festiva all’insegna dell’arte e della cultura. A questo link tutte le informazioni https://www.museibologna.it/schede/musei-civici-aperti-il-2-giugno-2026-le-iniziative-e-le-mostre-in-corso-5609/

In serata Palazzo del Podestà si illuminerà con i colori della bandiera italiana.