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Cinque concerti di musica classica nello scenario offerto da giardini di ville storiche, prati al tramonto e il Parco archeologico della Terramara: a giugno torna l’itinerario sonoro nei luoghi della bellezza ‘Montale è un classico’, rassegna promossa dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con Rosso Tiepido Aps, con la direzione artistica di Morgana Rudan.

Stefano Solignani, assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone, presenta così l’iniziativa: “Anche quest’anno proponiamo l’ormai consolidata rassegna ‘Montale è un classico’ nei luoghi della bellezza della nostra frazione. Cinque serate all’insegna della buona musica da ascoltare nella quiete delle nostre chiese, parchi e musei, cinque appuntamenti entrati ormai di diritto nella programmazione estiva del nostro comune”

Si comincia giovedì 4 giugno alle 21 dalla chiesa di Santa Maria del Tiepido di Castelnuovo con il concerto ‘Around’. Protagonisti della serata saranno Vanni Montanari al flauto e Donato D’Antonio alla chitarra, che eseguiranno musiche di Bartok, Ibert, Legnano, Nielsen e Piazzolla.

Giovedì 11 giugno alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Montale la voce del soprano Plamena Angelova, accompagnata all’organo da Roberto Bonetto, eseguirà musiche di Bach, Haendel, Martini, Mozart e Pachelbel nel concerto ‘Eternal Source’.

Venerdì 19 giugno sarà il parco Grizzaga di Montale ad ospitare la rassegna. Preludio al concerto sarà una passeggiata nel parco al calar del sole con racconti e letture interpretate dai volontari del Circolo Auser. A partire dalle 19.30 sarà possibile cenare con gnocco e tigelle presso l’Auser (prenotazione consigliata al numero 338-1544118). Alle 21.30 il concerto ‘Seven Sisters – Serenata alle Pleiadi’, con protagoniste il soprano Laura Zecchini e Caroline Leigh Halleck al sax e live eletronics e musiche di Cline, Cerrone, Gardner, Jacob TV, Penman e Siegel.

Il tradizionale concerto all’alba del solstizio d’estate quest’anno si terrà al Parco archeologico della Terramara di Montale. Domenica 21 giugno alle 5.30 è in calendario ‘Aurora in trio’, con le musiche di Beethoven, Hummel e Mozart eseguite da Nicolò Martinelli e Sara Dellaria al clarinetto e Dario Romano al fagotto.

Sarà il cortile di Villa Berti la cornice dell’ultimo appuntamento di ‘Montale è un classico’ Venerdì 26 giugno alle 21 sarà il Palladio Duo (le fisarmoniche di Martina Filippi e Jacopo Parolo) a prendersi la scena in ‘Concert’Ance – Mantici in dialogo’, con musiche di Jenkins, Piazzolla, Semionov e Shostakovich.

I concerti sono ad ingresso libero e gratuito, in caso di pioggia, gli eventi si terranno presso la Chiesa di S. Michele Arcangelo di Montale.