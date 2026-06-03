Sul l u o g o dell’incidente si è p ronta me n t e at tiv at o il dispositivo di eme r g e n za, che ha co invo l to u na squadra di p r on to in t e r v en to , u n ‘ aut os c ala nece ss a ri a per raggiungere i l tet t o e i l carro SAF (Speleo-Alpino-Fluviale), con t e c n ici specializzat i i n op e r a z i o ni di r e cupe r o in altezza e manov re a l pin is t ich e. L’operaio è stato messo in sicurezza, pos i zi o nato su una barella a p po s i t a e calato a terra . Su c ce s siv a men t e, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che era già arrivato sul posto con un’ambulanza. Per garantire un intervento sicuro e facilitare la ge s t i on e della v i a bi l it à in via Crespellani e nelle zone c ir c o st anti , è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale. L’ op er az io n e si è conclus a con successo , r i p ri st in an d o le condizioni normali di sicurezza nell’area.