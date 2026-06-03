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Scuderia Ferrari HP rinnova l‘accordo con Charles Leclerc, che continuerà a correre per la squadra nelle prossime stagioni di Formula 1. La collaborazione tra Leclerc e Ferrari risale al 2016, quando il pilota monegasco è entrato nella Driver Academy. Dopo il titolo di Formula 2 nel 2017 e l’esordio in Formula 1 nel 2018, Charles è approdato in Scuderia Ferrari nel 2019, diventando un pilastro del team grazie a velocità, talento e competitività.

Ha ottenuto vittorie, pole position e podi memorabili, consolidando il legame con la squadra e i tifosi. A soli 28 anni, è già il secondo pilota Ferrari per numero di gare e pole position in Formula 1, dietro solo a Michael Schumacher. Oltre ai risultati sportivi, ha costruito con Ferrari e il pubblico un rapporto basato su ambizione e voglia di migliorarsi.

Charles ha dichiarato di essere felicissimo di proseguire con la squadra che rappresenta per lui una seconda famiglia, cui è grato per il supporto nei momenti belli e difficili. Sottolinea il suo impegno a riportare il titolo mondiale a Maranello, consapevole della responsabilità che comporta essere un pilota Ferrari.

Secondo il Team Principal Frédéric Vasseur, il rinnovo è naturale vista la lunga storia di Charles con Ferrari. Vasseur elogia il talento e la dedizione del pilota, che incarna lo spirito della Scuderia sia in pista che fuori, ed esprime entusiasmo per i futuri obiettivi condivisi.