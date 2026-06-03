<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Si è svolta oggi presso la Sala Lasagni la donazione un nuovo ortopantomografo per la Radiologia e di un massaggiatore cardiaco per l’Automedica all’Ospedale di Scandiano.

Alla presentazione, presso la sala Lasagni, erano presenti Matteo Nasciuti, Sindaco di Scandiano; Fabrizio Corti, Presidente dell’Unione Tresinaro Secchia; Alessio Mammi, Assessore regionale all’Agricoltura; Gian Luca Rivi, Direttore Amministrativo di Ausl IRCCS; Marco Ferri, Direttore del Distretto di Scandiano, i Sindaci del Distretto, l’Associazione Lodini-Amiche del Core.

Il nuovo ortopantomografo NewTom Giano HR. Si tratta di una tecnologia diagnostica di ultima generazione, del valore di 61mila euro, che rappresenta un importante passo avanti nella qualità dei servizi offerti dalla nostra radiologia.

Il sistema, altamente innovativo, consente l’esecuzione di esami panoramici 2D e tomografie volumetriche 3D ad alta risoluzione attraverso tecnologia Cone Beam CT (CBCT), garantendo immagini estremamente dettagliate dell’anatomia dento-maxillo-facciale con dosi radianti contenute.

Grazie ai sensori digitali ad alta definizione, ai protocolli a basso dosaggio e ai campi di acquisizione selezionabili, l’apparecchiatura permette studi accurati dell’apparato dentale, delle arcate, dell’articolazione temporo-mandibolare, dei seni mascellari e delle strutture cranio-facciali, dell’orecchio medio ed interno, supportando diagnosi precise e pianificazioni terapeutiche avanzate.

Il sistema integra inoltre software evoluti di ricostruzione tridimensionale e funzionalità intelligenti di ottimizzazione automatica delle immagini, che migliorano la qualità diagnostica e rendono più rapide ed efficienti le procedure cliniche.

L’elevata ergonomia, la rapidità di acquisizione e il comfort per il paziente contribuiscono a rendere gli esami più sicuri, veloci e accurati.

Questa nuova dotazione tecnologica rappresenta un investimento concreto nell’innovazione sanitaria e nella capacità della radiologia di Scandiano di offrire prestazioni diagnostiche sempre più moderne, affidabili e vicine alle esigenze dei cittadini.

La donazione è stata resa possibile grazie all’impegno ed alla generosità di un’intera comunità, con il contributo organizzativo di realtà istituzionali (Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia) e la partecipazione dell’Associazione Industriali, Commercianti, di Società Sportive (ValoRugby, Reggiana Calcio, Unahotels, Boxe), dell’Associazione Lodini, dei Circoli Sociali, di alcune industrie e società, nonché di singoli cittadini; momenti salienti della raccolta fondi sono state la serata organizzata dall’Associazione Lodini con Amiche del Core a Salvaterra di Casalgrande, in cui 300 persone si sono trovate ad una cena con lotteria di beneficenza, e la serata organizzata presso Cantina di Aljano dall’Unione Tresinaro Secchia, con il contributo dell’Istituto Alberghiero Motti, che si è conclusa con una partecipata asta benefica.

Il massaggiatore cardiaco è stato interamente donato dall’Associazione Lodini – Amiche del CORE (valore 14 mila euro), grazie a numerose iniziative sul territorio. Sarà in dotazione ai mezzi di soccorso avanzato del pronto soccorso di Scandiano. Il dispositivo è prezioso in ambiente extraospedaliero in quanto garantisce un massaggio cardiaco esterno continuativo, uniforme e di qualità durante il trasporto del malato all’ospedale, permettendo così ai soccorritori di dedicarsi ad altri aspetti della gestione dell’arresto cardiaco e concentrarsi sulle cause reversibili del momento acuto, con possibilità di salvare più persone.

Le dichiarazioni.

“La forza della nostra sanità è di sapere mettere d’accordo tutti. Non c’è più distinzione di ceto, provenienza o preferenze davanti alla difesa del nostro diritto alla salute – ha affermato il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti – E così è stato anche in questa occasione, dove il nostro territorio si è dimostrato capace di una generosità senza pari. Non abbiamo avuto difficoltà a organizzare cene nei circoli con gli abitanti del quartiere, così come apericene eleganti con gli imprenditori del comprensorio. Tutti animati dallo stesso amore per le nostre cure. Quando succede questo, un sindaco si sente davvero il rappresentante di tutti. Ringrazio i volontari, i cittadini, gli imprenditori, i medici, gli infermieri, i dipendenti comunali, le associazioni di categoria e tutti quei soggetti che hanno contribuito a ottenere questo risultato”.

“Questa donazione è un bellissimo momento per tutti residenti del territorio – ha sostenuto Fabrizio Corti, Presidente dell’Unione Tresinaro Secchia – Il nuovo ortopantomografo per la Radiologia e il massaggiatore cardiaco per l’Automedica sono strumenti che migliorano ulteriormente la qualità dei servizi forniti alla collettività”.

“Ancora una volta la sanità pubblica territoriale mette in campo un investimento importante e significativo per la prevenzione, una scelta chiara che evidenzia il valore e l’importanza del nostro sistema sanitario. La donazione dell’ortopantomografo all’Ospedale Magati di Scandiano come strumento di radiologia avanzata è frutto di un’azione corale, che parte dal basso: dal volontariato territoriale, dell’associazionismo sportivo e sanitario, dalle imprese ai cittadini e dall’idea che uno strumento in più a disposizione della comunità è una vittoria di tutte e di tutti – ha detto Alessio Mammi, Assessore Regionale all’Agricoltura – Grazie a tutti i volontari che hanno contributo con il loro tempo e il loro impegno a costruire questa cordata della prevenzione, e che giorno dopo giorno hanno creduto in questa azione, ottenendo un risultato straordinario”.

“Ringraziamo l’associazionismo, il volontariato diffuso, gli imprenditori e tutte le persone del Distretto che con la loro generosità hanno permesso questa importante donazione – ha spiegato Gian Luca Rivi, Direttore Amministrativo di Ausl IRCCS – Il territorio reggiano, in questo caso quello che risiede principalmente sulla zona ceramiche, dimostra ancora una volta di avere a cuore la salute di tutti, e di essere a favore di una sanità gratuita, universalistica e di grande qualità”.