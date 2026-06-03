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Un’ondata di maltempo ha colpito il territorio bolognese nel pomeriggio del 2 giugno, causando circa 400 richieste di intervento ai Vigili del Fuoco. Il Comando VVF di Bologna è attivamente impegnato nella gestione delle emergenze, con 14 squadre, tra permanenti e volontari, operative senza sosta.

Le zone maggiormente interessate comprendono i comuni di Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale e Molinella, dove si stanno eseguendo interventi di rimozione di alberi pericolanti e messa in sicurezza di coperture danneggiate dal vento. Fortunatamente, non si segnalano feriti e la situazione sta gradualmente migliorando.